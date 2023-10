È appena arrivato, ma lo ha già perso: rivoluzione bianconera

All’interno della società bianconera rischia di verificarsi una vera e propria rivoluzione con l’ambiente che non può ritenersi soddisfatto

La stagione dell’Udinese non è certamente iniziata nel migliore dei modi; i friulani, nelle prime nove giornate di campionato, hanno ottenuto solamente sei pareggi con tre sconfitte e nessuna vittoria. Analizzando anche i numeri relativi ai gol, vediamo come la squadra abbia realizzato solamente cinque reti a fronte delle tredici subite; da questo punto di vista pesa sia la cessione di Beto sia l’infortunio di Deulofeu.

Nell’ultima giornata di campionato, l’Udinese non è andata oltre l’uno a uno con il Lecce facendosi rimontare il gol, su rigore, di Thauvin. Un punto costato carissimo a Sottil; la società, infatti, ha deciso di esonerare il tecnico affidandosi a Cioffi. Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina friulana e la speranza è che possa portare la squadra a cambiare marcia.

La prima partita di Cioffi da nuovo allenatore dell’Udinese sarà in casa del Monza; match fondamentale per iniziare al meglio la nuova avventura e soprattutto per la classifica. L’allenatore si affiderà a Samardzic; il classe 2002 è uno dei giocatori più importanti dei friulani e le sue qualità possono rappresentare il valore in più per il raggiungimento della salvezza. Sul centrocampista, però, incombe il mercato con la Juventus fortemente interessata al giocatore.

Calciomercato, Samardzic alla Juventus: lascia l’Udinese a gennaio?

La Juventus, nella prossima sessione invernale, potrebbe decidere di intervenire sul centrocampo in modo da regalare ad Allegri una soluzione in più all’interno di un reparto che ha perso, per le note vicende, sia Pogba sia Fagioli. Un doppio problema non da poco considerando sia le qualità dei giocatori sia il sistema di gioco bianconero, quel 3-5-2 dove ora sono disponibili solamente quattro centrocampisti.

Ecco perché, a gennaio, la società potrebbe decidere di intervenire; piace Samardzic, centrocampista in forza all’Udinese e che si adatterebbe perfettamente al sistema di gioco bianconero. Il classe 2002 andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala con compiti offensivi e la possibilità di dare un contributo importante alla squadra in termini di gol e assist.

In tutto questo, però, bisogna fare i conti con l’Udinese; i friulani, considerando anche la situazione di classifica e la necessità di lottare per la salvezza, difficilmente si priveranno di un giocatore così importante nel bel mezzo della stagione.

Nel mercato, però, tutto è possibile e il continuo pressing della Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola; l’eventuale addio di Samardzic non sarebbe una bella notizia per Cioffi con il tecnico che andrebbe a perdere, probabilmente, l’elemento più importante all’interno della rosa.