Allontanamento choc dopo la lite con il tecnico: intreccio tra Juve e Roma

Il forte attaccante può diventare una delle migliori opportunità del prossimo mercato di gennaio

Manca sempre meno alla riapertura della finestra di riparazione per la felicità di procuratori e dirigenti. Un sentimento non condiviso da diversi allenatori che rinuncerebbero volentieri all’idea di dover convivere per tutto il mese di gennaio, nel bel mezzo delle competizioni, con il tormento quotidiano delle voci di mercato sui propri calciatori.

Eppure, soprattutto a gennaio, potrebbero venir fuori delle interessanti opportunità di calciomercato. Tra queste, ad esempio, ce n’è una che Juventus e Roma seguono ormai da qualche settimana con grande attenzione. Si tratta della rottura avvenuta lo scorso mese in casa del Manchester United tra Jadon Sancho ed Erik ten Hag. La lite tra l’esterno inglese e l’allenatore olandese ha infatti portato ad una situazione divenuta surreale.

Sancho, infatti, non aveva gradito l’esclusione per scarsa disciplina in allenamento in occasione del match contro l’Arsenal dello scorso 3 settembre. Da allora non è arrivato alcun chiarimento con l’allenatore a causa delle mancate scuse da parte del calciatore. Anzi, un paio di settimane più tardi l’ex Borussia Dortmund è stato pure messo fuori squadra e bandito dal centro sportivo di Carrington, costretto ad allenarsi con la formazione giovanile. Addirittura, stando a quanto riportato dal ‘The Atheltic’, a Sancho è stato anche impedito di poter utilizzare la mensa della prima squadra, oltre che vietato l’accesso alle stesse strutture. Il cibo gli viene quindi consegnato da un’altra parte in appositi cestini per il pranzo.

Calciomercato Juve e Roma: occasione Sancho in prestito

La possibilità che Sancho possa lasciare il Manchester United a gennaio, dunque, è più che concreta.

In Italia nelle ultime settimane si è parlato di un interesse da parte di Juventus e Roma nei suoi confronti, preferibilmente con la formula del prestito. Un’opzione che anche il Borussia Dortmund vorrebbe cavalcare per favorire il ritorno dell’inglese nel club che lo ha lanciato. Più defilato in questo momento il Barcellona, una pista che si è decisamente raffreddata nei giorni scorsi rispetto alle due opzioni italiane ancora in corsa.