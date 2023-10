Adesso Leao rischia davvero: suona l’allarme in casa Milan

Il Milan si lecca le ferite dopo la sconfitta contro il Psg in Champions League, critiche per tutti e anche per Rafa Leao

Serata da dimenticare, al Parco dei Principi, per il Milan, sconfitto nettamente per 3-0 dal Psg. Una gara amarissima, con un ko che complica tremendamente la situazione nel girone per i rossoneri. Qualificazione ancora alla portata, ma adesso non si può più sbagliare.

Per la terza gara di fila in Europa, il Milan non trova il gol, nonostante abbia avuto più di una occasione per rientrare in partita. Le difficoltà in fase realizzativa nei big match sono evidenti e coinvolgono anche Rafael Leao. Il portoghese, ieri sera, è apparso per certi versi quello più in palla e potenzialmente in grado di fare male agli avversari, perdendosi però sempre sul più bello, non riuscendo a mettere a frutto il suo talento. Si prosegue, per lui, su un rendimento altalenante che a questo punto preoccupa anche in prospettiva.

Milan, avvertimento su Leao: “Non migliora più, rischia di perdersi”

Le dichiarazioni del giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a ‘Radio Radio’, accendono i riflettori su un percorso calcistico, quello di Leao, che si sta complicando. Con alcune criticità di cui il Milan dovrebbe tenere conto.

“Io stravedo per Leao, mi è sempre piaciuto questo ragazzo, ma sono due anni che non migliora – ha spiegato – Nell’anno dello scudetto ha fatto un grande salto, poi si è fermato. Secondo me lo stanno rincitrullendo sul fatto che deve giocare per la squadra e difendere. Di questo passo, un giocatore del genere si perde. Ha bisogno di fare le cose senza pensarci troppo e concentrarsi sul suo talento”.