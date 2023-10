Tegola nerazzurra, UFFICIALE: lesionato il legamento

Bruttissima notizia per i nerazzurri, legamento lesionato per il giocatore: diramato un comunicato ufficiale

Grazie al gol arrivato al 96′ il Lecco ha conquistato all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani la sua prima vittoria stagionale.

Un brutto colpo per il Pisa padrone di casa, battuto in casa dai neopromossi blucelesti. In casa nerazzurra però ecco che è sopraggiunto un ulteriore problema. Il club ha infatti diramato un comunicato ufficiale su quelle che sono le condizioni di Antonio Caracciolo. Il difensore ha subito nella gara di sabato un grave infortunio al legamento del ginocchio sinistro e sarà rivalutato tra 30 giorni. Un’assenza molto pesante per il tecnico Alberto Aquilani, che dovrà quindi fare a meno di un perno importante della propria difesa.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Pisa Sporting Club informa che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Antonio Caracciolo, a seguito di un evento traumatico occorso durante la gara Pisa-Cittadella di sabato scorso, hanno evidenziato una lesione distrattiva del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Il calciatore, che ha già iniziato la terapia riabilitativa, sarà nuovamente valutato tra 30 giorni”.