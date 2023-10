Ranieri sorride: recupero fondamentale per lo scontro diretto

Ranieri può tirare un sospiro di sollievo; il tecnico, in vista dello scontro diretto del prossimo weekend, recupera un titolarissimo

Nell’ultima giornata di campionato, il Cagliari ha sfidato in trasferta la Salernitana in un match delicatissimo considerando la situazione, difficile, di entrambe le squadre. Il due a due finale è sì un buon punto ma non risolve i problemi. I ragazzi di Ranieri, andati in vantaggio per ben due volte, sono usciti dal campo con l’amaro in bocca per una partita che ad un certo punto sembrava vinta; il successo avrebbe sicuramente restituito fiducia ad una squadra il cui avvio di stagione non è stato dei migliori.

Il Cagliari è uscito anche nervoso per via del calcio di rigore assegnato agli ospiti che non ha convinto la società soprattutto in relazione a quanto successo nell’area della Salernitana con l’intervento su Prati. Un nervosismo che deve essere trasformato in voglia di riscatto nella prossima partita di campionato; Luvumbo e compagni affronteranno, nella lunch match di domenica, il Frosinone in un match da non sbagliare.

I ragazzi di Ranieri hanno un calendario alla portata; nei prossimi centottanta minuti, infatti, il Cagliari ha due partite dove possono arrivare punti preziosi per migliorare la situazione di classifica. La prima sfida, come detto, sarà contro il Frosinone con l’allenatore ex Leicester che può sorridere per un recupero a dir poco fondamentale.

Cagliari-Frosinone, Ranieri sorride: recuperato Hatzidiakos

La prossima partita di campionato, davanti al proprio pubblico contro il Frosinone, è uno snodo cruciale nella stagione del Cagliari; il club neopromosso non ha alternative, deve vincere se vuole iniziare a risalire la classifica e cambiare marcia dopo una prima parte di stagione decisamente negativa.

Non sarà una sfida semplice perché i ragazzi di Di Francesco, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro il Bologna, stanno dimostrando di poter rappresentare un problema per tutte le squadre che vanno ad affrontare. Ecco perché il recupero di Hatzidiakos, per Ranieri, è una notizia importantissima.

Il centrale greco era assente contro la Salernitana e la sua assenza si è sicuramente fatta sentire; nel finale, con la squadra avanti due a uno (prima del definitivo pareggio), il tecnico avrebbe potuto inserire un altro centrale in modo da difendere il risultato. La squadra, dal punto di vista difensivo, incassa tanti gol e un giocatore con le caratteristiche di Hatzidiakos può dare una grossa mano; contro il Frosinone è, come detto, una partita da non sbagliare in ottica salvezza e Ranieri non può che essere soddisfatto del recupero del centrale.