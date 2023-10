Psg-Milan, Pioli ci crede ancora: “E’ successo quello che speravo. Ecco cosa deve fare Leao”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa, al termine di Psg-Milan, match di Champions League

Brutta sconfitta per il Milan di Stefano Pioli, che cade al Parco dei Principi, contro il Psg. I rossoneri sono stati battuti per 3 a 0 da Mbappe e compagni.

La qualificazione agli ottavi di finale ora è davvero complicata. Il tecnico dei rossoneri, intervenuto in conferenza stampa, prova a vedere, comunque, il bicchiere mezzo pieno: “Per sessanta minuti abbiamo fatto quello che dovevamo fare – esordisce Pioli -. Ci hanno punito nell’unico errore commesso nel primo tempo. Dopo la seconda rete, è stato tutto più difficile, anche a livello mentale e non deve succedere, ma non era così semplice. Negli spazi poi il Psg è diventato imprendibile”.

La qualificazione adesso, come detto, è sempre più complicata, ma Pioli ci crede ancora: “E’ evidente che in classifica non siamo messi bene – prosegue il mister -. Io speravo che il Newcastle non vincesse e questo ci permette ancora di crederci. Zero gol? E’ qui che bisogna lavorare di più”.

Psg-Milan, Pioli: “Leao mi è piaciuto, ma deve segnare”

Il Milan, dunque, è alla terza partita in Champions League senza gol. Il Diavolo ha bisogno dei suoi attaccanti, che anche stasera non hanno trovato la via della rete.

Ha deluso così Rafa Leao, che ha chiaramente perso il duello a distanza con Mbappe: “Il francese è molto più attaccante di Rafa, che è un esterno – afferma Pioli -. Mbappe, poi, è il migliore al mondo e Rafa sta lavorando per diventare tra i migliori. A me Leao è piaciuto, certo se facesse gol… Gli chiedo, inoltre, di concludere meglio e di alzare la testa per crossare per i compagni”.

Un’ultima battuta su Jovic, che si è infortunato durante il riscaldamento – “Ha sentito qualcosa all’adduttore e non so se ci potrà essere contro il Napoli”, ha concluso Pioli.