“Partita da esonero”: disastro Lazio e Sarri sotto attacco

Lazio disastrosa in casa del Feyenoord, dopo il primo tempo commenti fortemente critici nei confronti della squadra ma anche di Sarri

Dopo i recenti risultati positivi in campionato, c’era grande attesa per la Lazio, impegnata in Champions League in casa del Feyenoord per dare seguito ai 4 punti raccolti nelle prime due partite. Ma in Olanda, è una serata durissima per i biancocelesti.

Lo scorso anno, al ‘De Kuip’ di Rotterdam la Lazio uscì dall’Europa League ‘retrocedendo’ in Conference League. Quest’anno, serata ancora più buia dal punto di vista del gioco, con la squadra di Slot che sta disponendo come vuole dei biancocelesti. A fine primo tempo, punteggio sul 2-0 per il Feyenoord, che si è visto anche annullare un gol. E per Sarri le critiche arrivano copiose.

Lazio, tutti contro Sarri: “E’ un allenatore ormai finito”

Sui social, pareri unanimi e fortemente negativi sulla gestione dell’allenatore, a cui vengono rimproverate scelte sbagliate di formazione e un atteggiamento in campo del tutto errato, al di là delle dichiarazioni della vigilia.

Della squadra ‘sfacciata’ e vogliosa di far bene annunciata dal tecnico biancoceleste, non si è visto nulla. La Lazio pare essere ricaduta in alcuni difetti atavici, con responsabilità evidenti del tecnico. Una serata che rischia di complicare molto il percorso europeo dei capitolini. Ecco, da Twitter, una raccolta di alcuni dei commenti più polemici nei confronti di Sarri:

Il vero problema oggi è Rovella. Mai doveva giocare questa partita, e andava sostituito dopo 20 minuti. Non capisco come Sarri possa commettere questi errori — Lorenzo Grieco (@LorenzoGrieco) October 25, 2023

grande sarri hai capito proprio tutto oggi come al solito — Leo in banter era. (@leonzino_) October 25, 2023

sarri aveva chiesto facce da cazzo.

loro hanno capito teste.#FeyenoordLazio — uomomero (@MeroUomo) October 25, 2023

Partita da esonero, e leggete il nick prima di commentare — Laziale sarrista in TatyIsakRovellismo (@Sarri_salvezza) October 25, 2023

#FeyenoordLazio La squadra è lo specchio di questo allenatore.

Il colpevole è solo uno quest'anno e si chiama #Sarri — Nove Gennaio 1900 🦅💙🤍 (@NoveGennaio1900) October 25, 2023