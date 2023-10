Juve, certi amori non finiscono: Douglas Costa promosso

I tifosi della Juventus non si stancano mai dei ritorni. Nonostante la seconda parentesi di Paul Pogba a Torino sia stata deleteria, negli ultimi giorni sognano un nuovo ‘capitolo due’ per un altro calciatore di sicuro talento

Il giocatore in questione è Douglas Costa, ora svincolato dopo il termine della sua avventura con i LA Galaxy negli USA.

Il mercato di gennaio si avvicina, ma quello degli svincolati non finisce mai. Come non termina neanche l’affetto e la stima dei tifosi verso alcuni campioni che, solo per il nome che portano, suscitano emozioni anche irrazionali e non direttamente proporzionate con quello che hanno messo in campo con la maglia del cuore.

E’ il caso di Douglas Costa, freccia carioca rimasto negli affetti dei tifosi bianconeri. Dal 2018 al 2021 in bianconero, tanti problemi fisici, ma lampi di calcio purissimo. Il classico che “quando sta bene però….”. Sì, quando stava bene era un calciatore di livello mondiale. E i tifosi della Juventus non lo dimenticano.

Calciomercato Juventus: i tifosi vogliono il ritorno di Douglas Costa

Il brasiliano ex Bayern Monaco e Juve ha concluso la sua avventura negli Stati Uniti e lascia i Los Angeles Galaxy, dopo aver anche vestito la maglia numero 10.

Il tifo è mosso da vibrazioni ed emozioni che poco hanno a che fare con la logica spesso e volentieri. Ed è bello così. Ecco perché in questi giorni al termine dell’avventura del brasiliano in Major League Soccer, i social sono esplosi.

Douglas Costa ha terminato la sua avventura nei Los Angeles Galaxy, formazione dove hanno militato tra gli altri campioni del calibro di Ibrahimovic e Beckham. Finita la parentesi in California, l’ala destra si ritrova senza una squadra. Le piattaforme social, però, raccontano di un popolo bianconero che rivorrebbe l’eclettico ma fragile giocatore.

Al momento un ritorno pare tuttavia improbabile, per età (DC10 è un ’90) e tenuta fisica. E’ vero che certi amori non finiscono, ma il colpo Douglas Costa per la Juventus parrebbe totalmente in antitesi con la nuova policy di ringiovanimento e sostenibilità del nuovo corso alla Continassa.