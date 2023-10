Hakimi torna in Serie A: è già tutto deciso

L’esterno marocchino ha giocato per una stagione in Italia con la maglia dell’Inter

Riflettori puntati sul big match tra Paris Saint Germain e Milan in programma questa sera, alla terza giornata di Champions League. Un partita quasi da dentro o fuori per la formazione rossonera che in questa edizione non ha ancora trovato la prima vittoria, anche a causa di un girone piuttosto complicato.

Un match in cui sulla sponda parigina saranno protagonisti diversi volti noti al calcio italiano. Dal grande ex Gigio Donnarumma, passando per altri calciatori transitati nel nostro campionato come Fabian Ruiz, Marquinhos o gli ex interisti Milan Skriniar e Achraf Hakimi. Un duello pieno di incroci e di storie, tra giocatori che hanno lasciato sicuramente un segno importante in Serie A nelle loro esperienze vissute in Italia.

Tra questi, chi ha mostrato qualità impressionanti nonostante abbia vissuto a Milano per una sola stagione, è proprio Hakimi. L’esterno ex Inter in una sola annata ha dimostrato di essere tra i migliori laterali al mondo, calandosi in pochissimo tempo nei dettami tattici del calcio italiano. Un’esperienza che gli ha consentito di migliorare sotto l’aspetto difensivo, all’interno di un modulo che d’altra parte ne esaltava tutte le sue qualità a campo aperto.

Psg-Milan, deciso il ritorno di Hakimi in Serie A

In vista dell’appuntamento di questa sera, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it di indicare un grande ex oggi al Psg che vorrebbero rivedere in Italia in futuro.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato proprio Achraf Hakimi, il più votato dagli utenti di Telegram con il 54% delle preferenze ricevute. Nonostante più volte si sia parlato della nostalgia dell’esterno marocchino verso i colori nerazzurri con i quali riuscì a vincere uno scudetto, ad oggi un ritorno all’Inter o in qualsiasi altra squadra sembra impraticabile per un ragionamento di tipo economico. Alle spalle dell’ex Real Madrid si è posizionato poi Gigio Donnarumma con il 22%, davanti a Fabian Ruiz con il 19% e Milan Skriniar – ultimo in ordine cronologico ad aver salutato la Serie A – a chiudere la classifica con il 5%.