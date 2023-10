Champions League, Psg-Milan 3-0 | La cronaca della gara

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan scende in campo per la terza giornata della fase a gironi della Champions e affronta il Psg

Per la terza giornata del gruppo F della Champions League, il Milan fa visita al Paris Saint-Germain del grande ex Gianluigi Donnarumma, prima volta contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.

I padroni di casa, guidati in panchina da Luis Enrique, vivono un momento positivo e arrivano a questo importante appuntamento dopo il rotondo 3-0 casalingo ai danni dello Strasburgo, quarto risultato utile consecutivo: in Ligue 1, i parigini sono al terzo in classifica alle spalle della capolista Monaco e del Nizza dell’italiano Farioli. Di contro, i rossoneri dell’allenatore Stefano Pioli, nell’ultimo turno della Serie A sono stati sconfitti a domicilio dalla Juventus di Massimiliano Allegri e hanno subito il sorpasso in vetta alla classifica dei ‘cugini’ dell’Inter di Simone Inzaghi, vittoriosi anche ieri in Champions contro il Salisburgo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Parco dei Principi’ di Parigi.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-MILAN

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappe. All. Luis Enrique

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)

CLASSIFICA GRUPPO F: Newcastle 4 punti; Psg 3; Milan 2; Borussia Dortmund 1