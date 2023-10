De Paul alla Juventus, l’Atletico Madrid ha trovato il sostituto

Il nome di Rodrigo De Paul è sempre accostato alla Juventus e l’Atletico Madrid avrebbe trovato il sostituto dell’argentino

Rodrigo De Paul alla Juventus, una voce che continua a circolare con insistenza. Da tempo l’argentino è accostato al club bianconero, da prima ancora che approdasse in Spagna all’Atletico Madrid.

Corteggiato già ai tempi dell’Udinese e nome che gira costantemente ormai ad ogni sessione di mercato, anche in previsione di quella invernale il campione del mondo è indicato come un possibile obiettivo di Giuntoli. In realtà, come raccolto da Calciomercato.it, la situazione non sarebbe poi così calda, visto che l’Atletico Madrid farebbe fatica ad accettare di liberarsi di De Paul in prestito.

Ad ogni modo, questo non frena le indiscrezioni, soprattutto provenienti dalla Spagna, dove viene rivelata la mossa dei Colchoneros per prepararsi alla partenza dell’ex friulano. In particolare Diego Simeone avrebbe già individuato il nome giusto per rimpiazzare De Paul: Fabian Ruiz.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz libera De Paul

Il centrocampista ex Napoli non sta trovando molto spazio nel Paris Saint-Germain targato Luis Enrique. Otto presenze, di cui solo tre da titolare, in Ligue 1, nessuna apparizione in Champions League: non certo i numeri che si aspettava chi ha lasciato la Serie A per fare il definitivo salto di qualità.

Ecco allora che Fabian Ruiz a gennaio potrebbe lasciare Parigi e andare a cercare spazio e minuti in campo da un’altra parte. Il suo profilo sembra perfetto per l’Atletico Madrid e il gioco del Cholo Simeone ed ecco allora la possibilità, come riferisce ‘fichajes.com’, che a gennaio potrebbe recapitare al Psg una proposta per l’ex calciatore del Napoli.

L’arrivo di Fabian Ruiz a Madrid potrebbe significare il via libera alla cessione di De Paul, ma a quel punto non ci sarebbe soltanto la Juventus a farsi avanti e il no dell’Atletico al prestito complica, e non di poco, i piani dei bianconeri.