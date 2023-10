Birindelli, esterno fondamentale per il Monza

Birindelli è un giocatore del Monza; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’esterno

Il Monza, da quando è arrivato Palladino, è diventata una realtà del massimo campionato italiano; squadra con una precisa identità di gioco, la consapevolezza dei propri mezzi, il saper interpretare le varie situazioni all’interno del match e la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Una caratteristica che rende il Monza in grado di mettere in difficoltà chiunque.

I ragazzi di Palladino stanno dimostrando di avere la possibilità di togliersi importanti soddisfazioni in questa stagione; parlare di qualificazione europea è, probabilmente, prematuro ma squadra gioca bene e potrebbe rappresentare una grande sorpresa all’interno di questa stagione. Tra i protagonisti del Monza troviamo, senza ombra di dubbio, Birindelli.

Birindelli come ha giocato nell’ultima partita Roma Monza

L’ultima partita di campionato giocata dal Monza è stata la sfida (disputata alle 12.30) in casa della Roma; match difficile reso ancora più complicato verso la fine del primo tempo per il secondo giallo mostrato a D’Ambrosio. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Palladino hanno tenuto benissimo il campo alzando bandiera bianca solamente all’ultimo minuto. Sconfitta che lascia l’amaro in bocca anche per via delle possibilità avute in ripartenza.

Entrambe le situazioni hanno visto Birindelli protagonista; il classe 1999, entrato ad inizio ripresa, ha avuto due occasioni ma si è trovato di fronte un Rui Patricio in grande forma. La prestazione dell’esterno è stata positiva con il ragazzo che ha dimostrato le sue qualità in fase difensiva ma soprattutto dal punto di vista offensivo.

Fantacalcio: i voti di Birindelli

Un giocatore assolutamente fondamentale per il sistema di gioco del Monza e con la possibilità di essere importante anche dal punto di vista del Fantacalcio. L’esterno, infatti, può portare un contributo notevole considerando un sistema di gioco, il 3-4-2-1, dove gli esterni sono chiamati ad un doppio compito.

L’esordio di Birindelli è arrivato in casa dell’Inter dove ha fornito una buonissima prestazione che gli è valsa, come voto, un sei in pagella. Ancora meglio la partita giocata contro l’Empoli con il classe 1999 che si è guadagnato un buonissimo sei e mezzo. La terza giornata ha visto il Monza fare visita all’Atalanta, una partita decisamente complicata per i ragazzi di Palladino con Birindelli ad aver chiuso con un cinque e mezzo.

Riscatto parziale contro il Lecce; l’esterno offre una buonissima prestazione ma il sei viene abbassato a cinque e mezzo a causa del giallo ricevuto. Stesso discorso nel match contro il Bologna (in casa della Lazio è sì entrato ma troppo tardi per ricevere un voto) e cinque e mezzo è anche il voto del match contro il Sassuolo. Le ultime due partite del Monza, contro Salernitana e Roma, hanno visto Birindelli tra i grandi protagonisti con l’esterno che, in entrambe le circostanze, si è guadagnato un sei e mezzo. Giocatore, dunque, con un buonissimo rendimento

Birindelli come ha commentato su Instagram

L’esterno del Monza ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram e nel suo account social è solito andare a commentare i risultati della sua squadra; l’ultimo post risale al successo, esterno, sul campo del Sassuolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuele Birindelli (@samuelebirindelli)

Birindelli nella probabile formazione di Monza Udinese

La prossima partita di campionato vedrà il Monza ospitare l’Udinese; un match molto complicato considerando la situazione dei friulani e la voglia, da parte di Samardzic e compagni, di fare punti per iniziare a risalire la classifica. I ragazzi di Palladino però vogliono riscattare la sconfitta dell’Olimpico e tornare alla vittoria; a livello di formazione, Birindelli dovrebbe partire dalla panchina.

Nell’epoca dei cinque cambi, un giocatore con le sue caratteristiche può tornare decisamente utile e fornire un contributo fondamentale all’interno del match. Andiamo a vedere la probabile formazione del Monza con Birindelli che, almeno all’inizio, dovrebbe partire dalla panchina. Di Gregorio; Carboni, Mari, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Colombo, Vignato

Birindelli nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo, dunque, sottolineato l’importanza di un giocatore come Birindelli sia per il Monza sia a livello fantacalcistico dal momento che può fornire un contributo importantissimo con assist ma anche gol considerando la sua qualità nell’accompagnare l’azione offensiva della sua squadra. Vediamo le statistiche aggiornate dell’esterno fino a questo momento

Gol: nessuno

Assist: nessuni

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.93

Birindelli, giocatore indispensabile nella rosa di Palladino

Il Monza gioca con il 3-4-2-1 o 3-4-1-2; sistemi di gioco dove gli esterni hanno un ruolo fondamentale dal momento che devono andare a ricoprire due ruoli, quello difensivo ma anche quello offensivo accompagnando costantemente l’azione della propria squadra.

Giocatore con queste caratteristiche è Birindelli e lo abbiamo visto nell’ultima uscita del suo Monza quando ha saputo sia difendere sia attaccare rendendosi molto pericoloso per la difesa giallorossa. L’esterno offensivo, dunque, ha un ruolo importantissimo nella rosa di Palladino e le sue qualità possono tornare utili nel corso della stagione. Il Monza vuole essere grande protagonista in questo campionato e con un giocatore come Birindelli è tutto più semplice.