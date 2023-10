Milan e Napoli, che beffa: la Premier è più vicina

Un obiettivo di due squadre italiane è nel mirino di due club importanti di Premier League

Napoli e Milan lo osservano con attenzione. Se però anche squadre di Premier League seguono il calciatore, le possibilità per le due big del nostro campionato si riducono notevolmente.

Il futuro è suo. I riflettori sono puntati su Assan Ouèdraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04. La formazione tedesca, che milita nella seconda divisione dopo la retrocessione dello scorso anno, non smette di sfornare talenti. Dalle fila del club sono passati infatti calciatori del calibro di Ozil e Neuer, a dimostrazione della bontà del lavoro che viene svolto nel settore giovanile. E Aurelio De Laurentiis, desideroso di scovare un altro talento dopo le fortune realizzate con Kvaratskhelia, è molto attratto dal giovane centrocampista. Allo stesso modo il Milan osserva con attenzione gli sviluppi della situazione, che ora però rischia di complicarsi. Come riporta ‘Footmercato.net’ sul baby prodigio dello Schalke sono infatti piombate Liverpool, Chelsea e Brighton, decise ad investire sul 2006 tedesco. Proprio i Reds sembrano i più interessati a bruciare la concorrenza delle altre, in primis Milan e Napoli, per uno di quei calciatori che sembra destinato a dominare il palcoscenico mondiale per i prossimi decenni.