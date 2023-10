La Juve accorcia sulla vetta: Giuntoli valuta il colpo scudetto

La Juventus ha sbancato San Siro e si è portata al terzo posto in classifica: Giuntoli valuta un super colpo di mercato a gennaio

Colpo grosso a San Siro dei bianconeri, che tornano a Torino con tre punti pesantissimi strappati ai diretti concorrenti e si portano a soli 2 punti dalla vetta della classifica.

Una vittoria molto importante, che ha riaperto totalmente le sorti del campionato e lanciato la volata dell’Inter. L’1-0 di San Siro può essere la svolta per la compagine di Massimiliano Allegri, che potrebbe avere così maggiore consapevolezza e fiducia per il futuro. La rete segnata da Manuel Locatelli, in odore di rinnovo, dopo 50 partite può dare nuova linfa anche al centrocampista bianconero in un momento delicato della stagione. Mentre sul campo le cose si stanno mettendo bene, fuori sono le vicende legate a Pogba e Fagioli a tenere banco: così, Cristiano Giuntoli potrebbe valutare un colpo da scudetto nel mercato di gennaio.

La Juve vede la vetta: Giuntoli prova a regalare un grande rinforzo

Dopo anni, la Juventus torna ad intravedere la vetta della classifica e a poter ragionare su scenari di scudetto: una sensazione che mancava da un po’ in quel di Torino. Una situazione che potrebbe dare una motivazione aggiuntiva a Cristiano Giuntoli per effettuare un’operazione importante nel mercato di gennaio.

Anche ieri sera, prima dell’inizio del big match, Giuntoli ha parlato della ricerca di una possibile occasione di mercato. I nomi che continuano a rimbalzare tra le mura dello Juventus Training Center sono principalmente due: quello di Pierre-Emile Hojbjerg e quello di Lazar Samardzic.

Il danese non sembra rientrare nel progetto tecnico di Angelos Postecoglu e, in caso di via libera per il prestito, potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo per la mediana di Massimiliano Allegri. Discorso differente per il classe 2002 dell’Udinese, che sarebbe anche un colpo in prospettiva e potrebbe diventare uno dei pilastri su cui edificare il prossimo ciclo bianconero. Anche in questo caso, però, occorre strappare dai Friulani la disponibilità ad un prestito con obbligo di riscatto fissato nella prossima estate. L’ultima opzione, quella più ambita, resta Khephren Thuram: la concorrenza, però, è spietata.