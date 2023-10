Juve, Samardzic si complica: Giuntoli ha pronta l’alternativa

La Juventus continua a monitorare la situazione Samardzic ma la trattativa non è per niente semplice; Giuntoli ha pronto il piano B

Il big match di San Siro ha visto la Juventus imporsi in casa del Milan grazie al gol di Locatelli; una vittoria importantissima per i bianconeri che accorciano sui rossoneri e dimostrano di poter competere, fino alla fine, per il titolo. Non giocare le coppe, potendo dunque preparare una partita a settimana, può essere un vantaggio determinante ai fini del primo posto.

La stagione, però, è lunga con la Juventus che nel prossimo mercato di gennaio ha bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Il reparto su cui intervenire è, per forza di cose, il centrocampo; le vicende extra calcistiche, infatti, hanno tolto al tecnico bianconero due pedine molto importanti, Fagioli e Pogba. I centrocampisti a disposizione sono quattro e, giocando con il 3-5-2, la Juve rischia di avere un problema numerico pur giocando una sola partita a settimana.

Serve intervenire sul mercato e l’idea principale resta sempre Samardzic che, nell’ultima sessione estiva, sembrava ad un passo dall’Inter ma la trattativa non è andata in porto. L’operazione, per la Juventus, non è per nulla semplice considerando soprattutto la situazione dell’Udinese; il club friulano difficilmente si proverà del giocatore a gennaio anche perché ha assolutamente bisogno del suo talento per risalire la classifica e raggiungere la salvezza. Ecco perché Giuntoli sta pensando ad un piano B.

Calciomercato Juventus, le alternative a Samardzic: non solo Hojbjerg

Arrivare a Samardzic, nel mercato invernale, è praticamente impossibile per la Juventus; i bianconeri, però, hanno bisogno di rinforzare il proprio centrocampo in modo da dare ad Allegri una soluzione in più nella seconda parte di stagione. Una delle possibili alternative al talento dell’Udinese è Hojbjerg, centrocampista classe 1995 in forza al Tottenham.

Parliamo di un giocatore forte fisicamente e che andrebbe, senza ombra di dubbio, ad aumentare la qualità del centrocampo bianconero; anche in questo caso, però, la situazione non sembra propriamente semplice considerando un Tottenham che, fino ad ora, sta disputando un campionato di assoluto livello.

Non solo Hojbjerg tra le alternative a Samardzic; la Juventus, infatti, sembra stia monitorando anche de Paul dell’Atletico Madrid. Il classe conosce benissimo il campionato italiano avendo vestito proprio la maglia dell’Udinese; giocatore di qualità che si integrerebbe perfettamente nel sistema di gioco di Allegri.

I Colchoneros sono in piena corsa per il titolo e questo potrebbe rappresentare un problema in ottica Juventus. Tre nomi, un solo obiettivo; la Juventus, a gennaio, vuole regalare al proprio tecnico un centrocampista in più per aumentare la qualità di una rosa che può competere fino alla fine per lo scudetto.