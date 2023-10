Almqvist, numeri e statistiche dell’esterno d’attacco del Lecce

Pontus Almqvist è una delle scoperte di questo inizio campionato di A 2023/2024. Vale davvero la pena considerarlo al Fantacalcio?

Il Lecce in questo inizio campionato di Serie A 2023/2024 si sta rivelando una squadra assolutamente all’altezza del massimo torneo di calcio in Italia. Dopo l’ottava giornata, e in attesa di giocare di nuovo dopo gli impegni della nazionale maggiore per le qualificazioni europee, il club pugliese coltiva speranze di ben figurare nella stagione in corso – magari divenendone la squadra rivelazione.

Al momento le premesse ci sono tutte, con un nono posto in classifica di A, che tiene lontane ansie e timori tipici della zona retrocessione. Il Lecce vuole restare nella massima serie, conquistare la salvezza nel più breve tempo e, per farlo, si affida quest’anno alle prestazioni dei suoi giocatori più rappresentativi. Tra questi, c’è anche lo svedese Pontus Almqvist, un classe 1999 in prestito al club italiano dal Pogon Stettino. Già per lui 8 apparizioni come titolare ed un gol, a conferma che finora si è trattato di un innesto convincente.

Di seguito la nostra scheda darà qualche informazione in più su di lui e indicherà i suoi principali numeri e statistiche: Pontus Almqvist è un giocatore affidabile e su cui puntare al Fantacalcio? Sarà ancora schierato titolare nella prossima partita di campionato contro l’Udinese il 23 ottobre? Ecco cosa sapere sull’esterno offensivo che all’occorrenza sa anche fare l’attaccante centrale.

Come ha giocato Almqvist nell’ultima gara contro il Sassuolo?

Il nuovo arrivo scandinavo ha dimostrato subito di saperci fare nel campionato italiano. In campo è un’ala d’attacco, di piede sinistro ma capace di occupare ambo le fasce, e di muoversi abilmente alle spalle di una punta di posizione. Veloce e intelligente nell’attaccare gli spazi, sa trovarsi al posto giusto al momento giusto in numerose situazioni in corso di gara. Ma nell’ultima gara contro il Sassuolo ha confermato quanto di buono fatto vedere finora?

Ebbene, la pagella del calciatore svedese ne indica una valutazione sufficiente, senza particolari lampi o acuti. Si è rivelato ancora una volta bravo nei movimenti e partecipe all’azione della squadra, tuttavia si è fatto ipnotizzare dal portiere del Sassuolo Consigli che gli ha negato la rete del pareggio.

Se sta bene le sue accelerazioni continuano ad essere temibili per i difensori avversari, ma a volte ha peccato di egoismo in qualche azione: se avesse passato, calciato o crossato dopo il primo dribbling, l’impressione è che contro il Sassuolo avrebbe creato molti più problemi.

Nel secondo tempo ha avuto un calo, forse fisiologico visto l’impiego continuo fino a questo momento, ma la sua prestazione ha ricevuto un Fantavoto pari a 6. Sulla sufficienza anche il resto della squadra. La gara è poi finita 1-1.

Almqvist, i voti al Fantacalcio

Finora in questo inizio di campionato Pontus Almqvist è stato un’assoluta certezza dell’undici titolare di mister D’Aversa. Otto partite giocate – e spesso fino alla fine – lo rendono un elemento da tenere d’occhio.

Sul piano dei Fantavoti i suoi numeri meritano attenzione. Allo svedese è stato attribuito un 10,5 nella prima giornata di campionato, in cui – nella gara contro la Lazio – ha messo a rete il primo pallone con la maglia del club pugliese.

Di seguito sono arrivate valutazioni non altrettanto eccezionali, ma comunque sufficienti in quattro partite. Nell’inizio di campionato di Almqvist anche due 5,5, tuttavia nell’insieme al momento sono più le luci delle ombre nel suo torneo di A: lo svedese appare dunque abbastanza affidabile vista la continuità di rendimento, l’assenza di gravi sbavature e la volontà di integrarsi e diventare punto di riferimento del Lecce di questa stagione.

Come Almqvist ha commentato su Instagram

L’attaccante svedese in forza al Lecce, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, in riferimento all’ultima gara contro il Sassuolo, Almqvist ha preferito non postare nulla, ma non tanto per il risultato in sé. La sua pagina Instagram infatti non appare particolarmente aggiornata, forse preferendo conservare un profilo basso e lavorare per migliorare ancora e fare sempre meglio con il Lecce. Ma sicuramente lo svedese non mancherà di pubblicare qualche post in caso di risultati eccellenti del club o in caso di qualche suo gol o prestazione di alto livello.

Il suo ultimo post risale infatti al 27 settembre, dove scrive ‘We keep on working’, ribadendo l’impegno che mette nel suo ruolo in squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pontus Almqvist (@almqvistarn)

Almqvist nella probabile formazione della partita Udinese – Lecce

Il 23 ottobre, al ritorno al campionato di A dopo gli impegni della nazionale, il Lecce affronterà in trasferta l’Udinese, in una gara insidiosa in cui i pugliesi saranno chiamati a far vedere di nuovo cose interessanti, per confermarsi tra le sorprese di questo campionato.

Il tecnico D’Aversa, salvo imprevisti o infortuni dell’ultima ora, potrebbe schierare la seguente formazione (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Lo svedese c’è, anzi in questo avvio di stagione è stato sempre schierato titolare nel tridente di attacco lungo la corsia di destra. Vanta una media di 87 minuti a partita, che lo rendono uno dei giocatori con più minutaggio di tutto il campionato di A.

Almqvist nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri e le statistiche sintetizzano il rendimento di Pontus Almqvist, anche se non sono in grado di dettagliare quanto le sue capacità, la corsa e le doti di dribbling siano in grado di creare pericoli nelle retroguardie avversarie. I numeri al Fantacalcio comunque dicono questo:

Partite a voto: otto;

Gol fatti: uno;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,50.

Almqvist è una scelta affidabile al Fantacalcio?

In un Lecce che nel complesso si sta rivelando efficace in più gare ed in grado di fare la differenza con più squadre e rivali per non retrocedere, un giocatore giovane, pimpante, estroso e veloce come Pontus Almqvist non è di certo una pessima scelta al Fantacalcio.

Di fatto lo svedese sta continuando a lasciare il segno, assicurando ai suoi compagni una buona costanza di rendimento e una generosa qualità nella tecnica individuale, nelle giocate eseguite ai danni degli avversari. Queste infatti non di rado consentono di creare occasioni di superiorità numerica nella metà campo avversaria, in modo da insidiare le difese e creare grattacapi agli avversari.

Rapido nello stretto e veloce a campo aperto quando non è marcato, sa svariare sulla trequarti per poter ricevere e puntare l’uomo con il dribbling. Vede la porta e non disdegna di andare al tiro.

Almqvist non si presenta come goleador ma ma se gli verrà data ancora continuità, e se la forma fisica lo assisterà, potrebbe garantire un numero soddisfacente di bonus tra gol e assist. Di fatto è una scommessa, da inserire nell’ultimo tassello possibile del proprio pacchetto offensivo: lo svedese potrebbe rivelarsi una semi inaspettata fonte di punti.