Un top club piomba su Osimhen: pronti 140 milioni e il Napoli trema

Un top club europeo ha messo Victor Osimhen nel mirino e sarebbe pronto a fare follie per averlo. Il nigeriano potrebbe salutare Napoli già a gennaio

Il Napoli rischia di perdere il suo miglior giocatore a stagione in corso. Un top club europeo, infatti, ha messo gli occhi su Victor Osimhen e sarebbe pronto a formulare un’offerta da 140 milioni di euro per strappare il nigeriano già a gennaio.

Victor Osimhen è indubbiamente uno dei pilastri fondamentali del Napoli, attualmente campione d’Italia. Il rapporto con la piazza e i tifosi, unito alla promessa di un lauto rinnovo di contratto, avevano convinto in nigeriano a rimanere anche per questa stagione. Attualmente, però, la proposta per l’adeguamento salariale non è arrivata e in più non è ancora scoccata la scintilla tra l’attaccante e il nuovo tecnico Rudi Garcia.

Se non dovessero cambiare le cose la permanenza di Osimhen a Napoli potrebbe finire molto presto, forse addirittura questa stagione. Il nigeriano, infatti, è in cima alla lista di moltissimi club europei che sarebbero pronti a lottare per accaparrarselo in estate. A superare la concorrenza però è stato il Chelsea che sembrerebbe convito ad offrire cifre folli per portare a Londra l’attaccante già a gennaio.

L’allenatore dei blues Mauricio Pochettino rivede nel calciatore il leader del suo attacco, che al momento manca. Secondo quanto riporta Team Talk, il Chelsea potrebbe offrire fino a 140 milioni di euro per superare sul tempo la concorrenza. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis la scorsa estate richiedeva per Osimhen almeno 200 milioni, ma se la volontà del giocatore pendesse verso Londra, potrebbe essere costretto ad accettare.

Osimhen sempre più lontano da Napoli: manca il rinnovo di contratto

Il futuro di Victor Osimhen sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli. Il rinnovo di tre anni promesso in estate tarda ad arrivare e il nigeriano potrebbe iniziare a guardarsi intorno.

Il rapporto tra Victor Osimhen e la dirigenza del Napoli nelle ultime settimane si sta deteriorando lentamente. In estate si è vociferato molto della promessa di un rinnovo per tre anni, con conseguente adeguamento salariale. De Laurentiis, però, al momento non ha ancora proposto un nuovo contratto all’attaccante nigeriano, facendo infuriare il suo agente Roberto Calenda.

A giugno 2025 Osimhen potrà lasciare Napoli a parametro zero, perciò quest’estate sarebbe l’ultima per monetizzare su una cessione così importante. Il Chelsea potrebbe addirittura accelerare i tempi, portando a Londra il nigeriano già nel mercato invernale. A complicare il rapporto tra la società partenopea e il calciatore sarebbero stati anche i video pubblicati sul profilo Tik Tok della squadra a settembre, che ironizzavano su un errore dell’attaccante.

