Tonali “rovina” la Juve: doppia chiamata

Il caso scommesse rischia di creare altri danni alla Juventus. Ecco quanto raccontano in Inghilterra: il punto della situazione

La vicenda scommesse sta vivendo i suoi giorni più caldi. Dopo la squalifica a Nicolò Fagioli, che si è autodenunciato, collaborando con la giustizia, è il turno di Sandro Tonali.

Il giocatore del Newcastle, che di fatto sta seguendo la stessa strada del bianconero, è in attesa di conoscere quanto tempo dovrà stare fuori. Il rischio che lo stop sia più lungo – di almeno un anno – è davvero grande.

Ad attendere non c’è, chiaramente, solo Tonali, ma anche la sua squadra, che dopo l’importante investimento, fatto soli pochi mesi fa, si ritrova a doverlo sostituire. Le possibilità economiche ai Magpies non mancano di certo e a gennaio si correrà, dunque, ai ripari. L’obiettivo è mettere le mani su un grande centrocampista giovane e le strade seguite, al momento, sono davvero diverse. Il portale inglese 90Min scrive addirittura di otto nomi sul taccuino della dirigenza del Newcastle.

Juventus, concorrenza del Newcastle per Thuram

Due di questi nomi non potranno far piacere alla Juventus. I bianconeri, come i Magpies, infatti, saranno chiamati ad acquistare un centrocampista visti i forfait di Fagioli e Pogba.

Le due squadre sono così pronte a darsi battaglia per Manu Koné del Borussia Mönchengladbach e soprattutto per Khephren Thuram. Il figlio di Lilian è da tempo sul taccuino della Juventus, ma il Newcastle, e di fatto Sandro Tonali, rischiano di stravolgere tutto. La forza economica dei due club, ad oggi, non è certo paragonabile e l’obiettivo francese della Vecchia Signora, dunque, rischia di sfumare definitivamente.

A meno che il Newcastle non decida di guardare altrove. Nella lista della spesa, oltre ai due nomi già citati, ci sarebbero, infatti, anche Kalvin Phillips, 27enne del Manchester City, Scott McTominay, 26enne del Manchester United, Andrey Santos, 19enne del Chelsea (in prestito al Nottingham Forest), Conor Gallagher, 23enne del Chelsea, Andre, 22enne dalla Fluminense, e Ruben Neves, 26enne dell’Al Hilal.