Scoppia la rissa, match sospeso: UFFICIALE, sconfitta a tavolino

Rissa in campo, partita sospesa e doppia sconfitta a tavolino: il giudice sportivo usa la mano pesante

In campo è successo di tutto, tanto da costringere il direttore di gara a interrompere il match quando mancavano poco meno di venti minuti al novantesimo. Non è servito però a placare gli animi, perché dentro gli spogliatoi i contendenti hanno continuato ad affrontarsi ed allora il giudice sportivo non ha potuto fare altro che utilizzare la mano pesante.

Doppia sconfitta a tavolino, lunghe squalifiche e multe: queste le decisioni dopo quanto accaduto nell’incontro di Seconda Categoria in Campania tra la Dinamo Frattaminore e la Soccer Accademy Belsito.

Tutto accade dopo il gol del 2-0 degli ospiti, quando l’arbitro ammonisce per proteste il calciatore della Dinamo, Fuccio. In campo si scatena una rissa tra le sue squadre, rissa che si allargava anche ai componenti delle panchine presenti sul terreno di gioco. Il referto arbitrale, riportato dal Giudice sportivo, spiega nel dettaglio tutto ciò che accade in quei minuti di follia totale.

Seconda categoria Campania, maxi rissa e doppia sconfitta a tavolino

Spintoni, schiaffi, pugni, calci e inseguimenti tra i rappresentati delle due squadre con l’arbitro che non riusciva a ripristinare la calma ed era costretto al minuto 27 del secondo tempo ad interrompere il match in anticipo.

La sospensione però non è sufficiente a riportare la calma dentro e fuori al terreno di gioco visto che, sempre come riportato nel comunicato del giudice sportivo, anche all’interno degli spogliatoi e nell’area antistante proseguiva la rissa, coinvolgendo anche alcuni tifosi delle due opposte fazioni.

Scene di violenza che hanno spinto il giudice sportivo ad infliggere lo 0-3 a tavolino ad entrambe le squadre e a comminare numerose squalifiche: 5 giornate per Fontanella, Silvestre e Canciello della Dinamo Frattaminore, stessa sanzione anche per Varriale della Belsito. Inibizione fino al 5 dicembre per il dirigente accompagnatore della Belsito e per il magazziniere della stessa società, oltre che per quello della Dinamo Frattaminore.