Roma, brivido per Mourinho: si vede il sangue

Nel corso di Roma-Monza, preoccupazione per Mourinho che vede infortunarsi un altro giocatore: incidente piuttosto vistoso

Gara complicata per la Roma contro il Monza, nel lunch match dell’Olimpico. Anche con i lombardi in dieci uomini per il rosso a D’Ambrosio, i giallorossi fanno fatica. E per Mourinho, a inizio secondo tempo, c’è stato un momento di grande preoccupazione.

Il tecnico portoghese è andato infatti in apprensione per le condizioni di Gianluca Mancini, accasciatosi all’improvviso a terra. Non un infortunio di natura muscolare, ma traumatica. Il difensore si è tolto la scarpa, massaggiandosi il piede molto dolorante, probabilmente dopo un brutto pestone fortuito. Le immagini televisive hanno mostrato il calzettone sporco di sangue ad altezza delle dita del piede. Dopo una medicazione lampo, il giocatore è stato comunque in grado di riprendere, anche se ancora un po’ claudicante.