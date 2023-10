Pronti 87 milioni: via libera per lasciare la Juve

La Juventus si divide tra campo e mercato. Un big della rosa di Massimiliano Allegri è finito nel mirino dell’Arsenal: spunta un ‘via libera’

Al netto delle vicende di campo, che vedono la Juventus impegnata stasera sul campo del Milan per il posticipo della nona giornata di Serie A, dalla Spagna rilanciano un eventuale affare importante di calciomercato, che vedrebbe coinvolto un big di Allegri.

Si tratta di Dusan Vlahovic, che ha raccolto fin qui 4 gol e un assist in sei apparizioni di Serie A, mettendo dunque in scena passi in avanti importanti per il futuro. Un destino che però potrebbe anche tingersi di altri colori.

Secondo quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’ il mirino dell’Arsenal sarebbe proprio su Dusan Vlahovic, che al netto dei problemi fisici delle scorse settimane, ha iniziato bene dal punto di vista realizzativo. La fonte iberica sottolinea come i londinesi sarebbero pronti ad intervenire già a gennaio mettendo sul piatto gli 87 milioni di euro richiesti eventualmente dalla Juventus per il serbo.

Calciomercato Juventus, mirino su Vlahovic: niente Real, ecco l’Arsenal

Pochi dubbi per Arteta che vorrebbe quindi Vlahovic tra le fila della sua squadra, andando a migliorare la linea offensiva dell’Arsenal. Il tecnico iberico vorrebbe averlo a disposizione e spera di provare a convincerlo a sposare eventualmente la causa biancorossa.

I ‘gunners’ credono che si adatterebbe perfettamente allo stile di gioco che propongono, divenendo un calciatore importante in Premier League. Dalla Spagna inoltre ribadiscono come ci sia il ‘via libera’ del Real Madrid, altro club associato a Vlahovic, che non ha intenzione di fare offerte per lui.

Anche Florentino Perez aveva infatti in agenda il nome del serbo tra i potenziali successori dell’ex numero nove Karim Benzema. Dal Santiago Bernabeu hanno però poi escluso tale opzione, motivo per cui l’Arsenal avrebbe una concorrente importante in meno.