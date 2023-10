Probabili formazioni Milan-Juve: Pioli con Mirante, Allegri ritrova Vlahovic

Le formazioni di Milan-Juve, valevole per la nona giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri

Poche ore al calcio d’inizio del big match di San Siro tra Milan e Juventus, valevole per la nona giornata di Serie A.

Sarà un Milan incerottato quello chiamato ad affrontare la squadra bianconera di Massimiliano Allegri. Stefano Pioli deve fare i conti con assenze importanti un po’ in tutti i reparti: tra i pali, senza lo squalificato Mike Maignan e l’infortunato Marco Sportiello, va Antonio Mirante, che non gioca un match da titolare dal maggio 2021.

Anche la difesa è orfana di un elemento fondamentale, come Theo Hernandez: ci sarà così Alessandro Florenzi a completare il reparto con Davide Calabria, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. A centrocampo, il mister recupera Rade Krunic, ma si accomoda in panchina, affidandosi a Yacine Adli. Con il francese ci sarà sicuramente Tiijani Reijnders e uno tra Musah e Pobega, con il primo favorito. In avanti ecco il tridente titolare con Pulisic, Giroud e Leao.

Massimiliano Allegri ha recuperato Chiesa, che si è allenato col gruppo nel pomeriggio di venerdì. In difesa out Danilo, ci sarà Rugani. A centrocampo, McKennie torna sulla mediana, con Weah sulla destra. A sinistra ballottaggio Kostic-Cambiaso, con il serbo in vantaggio. Confermati i due pilastri Rabiot e Locatelli.

Davanti in 3 per due maglie. Chiesa va in panchina, Vlahovic, Milik e Kean si spartiscono due posti. L’italiano è in crescita, i due centravanti stanno bene. Vlahovic non ha una partita intera nelle gambe, ecco perché è ipotizzabile una staffetta con Milik, con Kean a ricoprire il ruolo della “seconda punta”. I dubbi, però, permangono sino a poche ore dall’inizio del match.

Le formazioni di Milan-Juve

Ecco le formazioni di Milan-Juve:

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria Thiaw Tomori Florenzi; Musah Adli Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Nava, Bartoccioni; Kjaer, Pellegrino, Jimenez; Kalulu, Krunic, Loftus-Cheek, Pobega; Okafor, Jovic, Romero. Allenatore: Pioli.



Squalificati: Maignan, Theo Hernandez

Indisponibili: Sportiello, Bennacer, Caldara, Chukwueze, Loftus-Cheek, Bartesaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling, Milik, Nonge. Allenatore: Allegri.



Squalificati: –

Indisponibili: Pogba, Alex Sandro, De Sciglio, Fagioli e Danilo

Serie A, Milan-Juve: dove vederla in tv

Milan-Juve, gara valida per la nona giornata di Serie A, è in programma domenica 22 ottobre, alle ore 20.45 a San Siro. Il match tra i rossoneri e i bianconeri sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn.

Il calendario di Milan e Juve

Calendario fitto per il Milan, chiamato a giocare subito in Champions League, mercoledì sera contro il Psg, in Francia. Calcio d’inizio fissato alle ore 21. Domenica sera, invece, ci sarà da affrontare, ancora in trasferta, i campioni d’Italia del Napoli.

La Juventus, dopo la sfida di San Siro, tornerà fra le mura amiche sabato 28 ottobre contro l’Hellas Verona. E poi una settimana dopo andrà in trasferta a Firenze. La formazione bianconera giunge a San Siro da terza in classifica, a -4 punti dai rossoneri capolisti.