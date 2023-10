Pioli non ci sta e cita il regolamento: “Gatti ha fatto tantissimi falli”

Le parole di Stefano Pioli al termine del big match della nona giornata di Serie A contro la Juventus

Il Milan perde un altro scontro diretto. Dopo il catastrofico derby perso per 5-1, i rossoneri incassano la seconda sconfitta della stagione e perdono l’occasione di ritornare in cima alla classifica

Ai microfoni di Dazn Stefano Pioli ha commentato così la partita di San Siro, terminata 0-1 per la Juventus: “C’è tanta delusione perchè non è il risultato che non volevamo. Abbiamo fatto bene in 11, buona prestazione anche in 10 ma si poteva fare meglio ed evitare distrazioni. Con un po’ più di intensità ed attenzione si poteva portare a casa un risultato positivo. Gatti ha fatto tantissimi falli già dall’inizio, il regolamento dice che se commetti falli ripetuti deve scattare l’ammonizione. Sull’espulsione è stata un’ingenuità di reparto, dovevamo essere più stretti. Si poteva fare meglio in quella situazione, anche vista la qualità di Thiaw. Jovic è entrato bene, la sua condizione sta migliorando, ci aiuta a far salire la squadra. Analizzeremo bene questa sconfitta, la squadra è consapevole delle proprie qualità e sa che è sulla strada giusta. Diventare più concreti sotto porta è un obiettivo.”

Un altro big match perso dal Milan

L’ottimo avvio di campionato del Milan, reduce da 7 vittorie nelle prime 9 gare di campionato, è stato macchiato da due sconfitte pesanti nei big match contro Inter e Juventus.

La sfida del Meazza, che ha visto i bianconeri imporsi per 0-1 grazie al gol dell’ex di Locatelli, condanna i rossoneri alla seconda sconfitta stagionale. Gli uomini di Stefano Pioli, che hanno iniziato bene la sfida sfiorando il gol con Giroud, fermato dal miracolo di Szczesny, incassano un k.o pesante che li blocca a 21 punti e lascia l’Inter in vetta a 22. E dopo il big match di stasera, un’altra sfida difficilissima attende il Milan, ospite del Psg nella sfida di Champions in programma mercoledì.