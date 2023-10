PAGELLE E TABELLINO ROMA-MONZA 1-0: El Shaarawy, un calcio a tutto. Lukaku scarico

Pagelle e tabellino di Roma-Monza, match valido per la 9a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Cristante 6

Ndicka 6,5 Dal 73′ Llorente 6

Karsdorp 5,5 Dal 73′ Zalewski 6

Bove 5,5. TOP Dal 62′ El Shaarawy 7: in quel tiro ci ha messo tutto quello che ha accumulato in queste due settimane. Tutta l’emozione, la chiamata improvvisa in Nazionale, il ritorno a Wembley, il suo nome sbattuto in prima pagina da chissà chi, la risposta dei legali e il comunicato della Roma, il colloquio con Mourinho e gli applausi dell’Olimpico. Tutto. Compresi 3 punti dal peso incalcolabile.

Paredes 5,5

Aouar 5,5

Spinazzola 5,5 Dal 77′ Kristensen 6

Belotti 6 Dal 62′ Azmoun 6,5

FLOP Lukaku 5,5: non è stato il peggiore in campo, però ha avuto davvero tante occasioni in area di rigore. Tutte costantemente murate, a calciare sempre da fermo. Ha preso il palo, per carità, però stasera la precisione e la qualità nella conclusione sono latitate parecchio. Anche in un paio di scelte. Alla fine ci ha pensato El Shaarawy, a lui una giornata di pausa si può concedere tranquillamente.

Allenatore: Mourinho 6