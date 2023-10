No a 35 milioni dalla Premier, vuole solo il Milan

Le sirene della Premier League non fanno gola al calciatore che aspetta la chiamata del Milan: il suo desiderio è vestire rossonero

Altro che Premier League: il suo desiderio è vestire la maglia del Milan. I campionati sono ripartiti questo weekend, dopo la sosta per le Nazionali, ma è sempre tempo di mercato.

Quando sono ormai passati tre mesi dall’inizio della stagione, è abbastanza chiaro chi rientra nel progetto tecnico della propria squadra e chi, invece, riveste un ruolo marginale. Sono proprio questi i profili che le squadre, dalle big alle più piccole, tengono d’occhio, sperando nella giusta occasione per la sessione invernale della campagna trasferimenti.

Tra chi è stato utilizzato finora poco o nulla c’è anche una vecchia conoscenza della Serie A: Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo quest’estate ha lasciato il Milan per far ritorno al Real Madrid, senza però trovare lo spazio sperato. Otto apparizioni per un totale di appena 127 minuti giocati. Troppo pochi per chi ha fatto ritorno al Bernabeu dietro la rassicurazione di poter dimostrare il suo talento.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz aspetta i rossoneri

Ecco allora la voglia di lasciare nuovamente il Real Madrid, per approdare in una squadra che gli garantisca minuti in campo e prospettive importanti.

Come riferisce ‘elnacional.cat’, per Brahim Diaz si è fatto avanti l’Aston Villa di Emery, desideroso di accogliere in Premier League l’ex Milan. Un interesse concreto, tanto che da Birmingham sono pronti anche a presentare un’offerta da trentacinque milioni di euro.

Un’idea che, al momento, non alletta più di tanto il calciatore. Stando a quanto riferisce lo stesso portale, infatti, Brahim Diaz spera in una nuova chiamata del Milan ed è desideroso di tornare a vestire la maglia rossonera. Una speranza che potrebbe però non tramutarsi in realtà, visto che nel nuovo modulo adottato da Pioli non c’è spazio per un calciatore con le caratteristiche dello spagnolo. Il desiderio di Brahim Diaz quindi potrebbe non essere esaudito e spingerlo a prendere in considerazione l’offerta inglese.