Napoli decisiva: l’esonero è dietro l’angolo

Gara da dentro o fuori, si gioca la panchina dopo il nuovo crollo in campionato: non può pi sbagliare se vuole evitare l’esonero in panchina

Rudi Garcia resta in bilico nonostante il tris rifilato a domicilio al Verona, non se la passa però meglio Urs Fischer in vista del prossimo match di Champions League tra Union Berlino e Napoli.

Martedì i tedeschi ospiteranno i campioni d’Italia, in un match già decisivo per le sorti di Bonucci e compagni considerando le prime due sconfitte nel girone contro Real Madrid e Braga. Momento delicatissimo per l’Union e il tecnico Fischer, crollato anche ieri nell’anticipo di Bundesliga in casa con lo Stoccarda. Pesante sconfitta per 3-0 e ottavo KO consecutivO tra campionato e Champions. Fischer naviga in acque agitate e la sfida di martedì sera con il Napoli può essere decisiva anche per il suo futuro sulla panchina della squadra della capitale.

Bonucci e compagni naufragano: Fischer rischia la panchina all’Union Berlino

L’Union naviga nelle zone caldissime della classifica, appena due punti sopra la zona retrocessione. L’ultima vittoria risale ormai a due mesi fa, il 26 agosto nella gara con il Darmstadt.

I tifosi e l’ambiente sono in effervescenza nei confronti dell’allenatore, che per il momento rimane comunque al timone del club. Il Ds Oliver Ruhnert è intervenuto alla Tv tedesca per confermare Fischer e allontanare le voci di esonero: “Credo che sia il più preoccupato e che sia tutt’altro che felice di questa situazione. Siamo assolutamente pronti ad andare avanti insieme: lui lo sa e conosce il nostro sostegno – sottolinea il dirigente dell’Union – Però siamo nel calcio professionistico e alla fine è anche uno sport di risultati e dobbiamo anche ottenere risultati“. L’avvertimento finale è chiaro: Fischer si gioca la panchina nelle prossime partite con Napoli e Werder Brema.