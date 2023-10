Monza, Palladino risponde a Mourinho e recrimina: “Ci hanno fatto sparire i palloni”

Finale di partita movimentato per Roma e Monza: Palladino spiega i motivi del nervosismo dopo il gol e risponde ai complimenti di Mourinho

Partita di grande sacrificio e qualità per il Monza di Raffaele Palladino, che torna dall’Olimpico senza punti ma con l’orgoglio per una prestazione importante nonostante l’inferiorità numerita per 60 minuti. La Roma vince, ma i brianzoli hanno forse le indicazioni più confortanti.

A parlarne è lo stesso Palladino in conferenza stampa, partendo dal rosso a D’Ambrosio: “Ai difensori chiedo quello, di accorciare, penso abbia fatto un intervento pulito. Non sono arrabbiato con lui, se ha sbagliato amen, può capitare. Sono orgoglioso dei ragazzi, sono stati coraggiosi contro una grande squadra. Usciamo con un po’ di amaro in bocca, ma ho fatto i complimenti alla squadra. Questa è una partita che ci fa crescere tanto”. Poi sul Gomez e la reazione del gruppo: “Tu come l’hai vista la squadra? Quello che è successo ci ha scossi, un po’ lo sapevamo che potesse succedere, speravamo che succedesse il più tardi possibile. Volevamo godercelo a lungo, era un privilegio. Vediamo cosa succede nelle prossime settimane, speriamo di riaverlo perché è un grande campione. Volevamo dedicargli la vittoria. Lui è motivato, sta bene, si sta allenando, continua a crederci, ci saranno delle procedure. Ha grande spessore umano”.

Monza, Palladino: “Faccio i complimenti a Mourinho, ma nel finale sono spariti tutti i palloni”

Palladino poi commenta la querelle a distanza con Mourinho, spegnendo sul nascere il fuoco: “Mi sono svegliato stamattina con ‘polemiche’ con Mourinho’. Non ho mai litaigato con lui, c’è grande stima da parte mia e a quanto pare anche da lui (tanti complimenti dallo Special One nel postgara, ndc). A volte sono i giornali che enfatizzano, ma sono da 20 anni in questo mondo e lo so, ma con lui zero polemiche. Gli faccio i complimenti, sta facendo un grande percorso. Fanno anche piacere le critiche perché ti fanno crescere, ma non guardo a livello personale. Mi piace che i complimenti vengano fatti ai miei ragazzi. Oggi fare una partita così di spessore tecnico e mentale non era facile”.

Partita convincente anche da parte di Vignato, che ha incassato tantissimi complimenti anche dallo stesso Mourinho: “Avrei voluto metterlo dall’inizio ma non potevo, perché si è fermato la settimana scorsa. Ha avuto un intervento alla bocca, doveva sistemare un dente e ha avuto un fastidio agli adduttori ed è stato fuori 4-5 giorni, non potevo utilizzarlo dall’inizio perché non era al 100%. Però mi piace come entra in maniera sfrontata, anche gli altri che sono entrati hanno dato una grande risposta”. Infine conferma il motivo per cui il Monza nel finale, dopo il gol, è scattato verso la panchina della Roma generando la reazione di Mourinho e la sua espulsione: “Erano spariti i palloni? Sì, questo ci ha fatto arrabbiare. Li cercavamo e non c’erano più. Prendiamo atto di quello che è successo”.