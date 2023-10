La vittoria non cancella la crisi: ribaltone e Conte per la panchina

Antonio Conte continua ad essere un nome molto ambito per la panchina: la big non decolla, l’esonero è sempre più vicino

Una vittoria non cancella la crisi. La panchina delle big continua ad essere bollente e lo fa nonostante una vittoria in trasferta.

Il Manchester United ha faticato contro lo Sheffield United ma alla fine è riuscito a portare a casa tre punti preziosi. Il gol di Dalot al 77′ ha evitato altri giorni complicati per ten Hag che comunque non può sentirsi sicuro sulla panchina dei Red Devils. Del resto la classifica parla di un ottavo posto in classifica, con la zona Champions lontana già quattro punti e la testa distanza cinque lunghezze.

Non certo l’inizio di stagione sperato per lo United che sta faticando anche in Champions League dove è fermo a zero punti in due partite. Una situazione che ha fatto ovviamente finire sul banco degli imputati ten Hag, manager olandese che non sembra aver trovato ancora la quadra.

Ecco perché si parla di un possibile ribaltone in panchina con il ‘Sun’ che anticipa anche le possibili mosse della società inglese. Stando a quanto riporta il tabloid, infatti, l’esonero di ten Hag potrebbe diventare concreto quando Jim Ratcliffe entrerà nel club.

Calciomercato, Manchester United tra Potter e Conte

Ratcliffe, infatti, ha un ottimo rapporto con Graham Potter ed è proprio a lui che vorrebbe affidare la panchina del Manchester United. Una mossa che sarebbe vista come una scommessa, visto che il manager è reduce dall’esonero con il Chelsea, ma che potrebbe essere fatta considerato il fatto che il socio di Ratcliffe, Dave Brailsford, lo avrebbe voluto già al Nizza.

In caso contrario, il ‘Sun’ ricorda anche l’interesse del Manchester United per Antonio Conte. Il tecnico pugliese nelle ultime settimane è stato nel mirino del Napoli (che per il tabloid inglese avrebbe pensato anche allo stesso Potter) prima di decidere però di restare ancora fermo. Il suo desiderio è tornare in Italia e farlo prendendo una squadra da inizio stagione e non in corso.

Le sirene di una big come il Manchester United, seppur in crisi da anni, potrebbero rappresentare una tentazione per l’ex Inter e Juventus. Se sufficiente a farlo entrare in corsa e lontano dalla Serie A, lo dirà soltanto il tempo.