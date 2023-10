La decide Locatelli con il gol dell’ex: la Juve passa a San Siro

La Juventus vince il big match della nona giornata di Serie A e si avvicina alla vetta della classifica

L’ha decisa il più classico dei gol degli ex. Dopo un primo tempo combattuto e giocato con grande intensità, a metà del secondo è arrivata la rete decisiva di Manuel Locatelli che ha regalato i tre punti agli ospiti.

In una settimana molto complicata in casa Juve, dove la serenità è stata minata dal caso relativo a Nicolò Fagioli, i bianconeri rispondono alla grande vincendo lo scontro diretto contro il Milan. Una vittoria importante per la Vecchia Signora che sale a 20 punti e si avvicina al primo posto, occupato dall’Inter a 22. Una gara maschia, fatta di contatti e scontri ad alta velocità. Nel primo tempo, dove il Milan ha mantenuto maggiormente il controllo del gioco, l’episodio che ha cambiato la partita: al 40′ Kean aggira Thiaw e si invola verso la porta avversaria, il tedesco lo stende e viene espulso. In 10 uomini i rossoneri vanno in difficoltà e nel secondo tempo i bianconeri passano in vantaggio. Al 63′ Manuel Locatelli, ex della gara, buca Mirante con un tiro dalla distanza che viene deviato da Krunic e diventa imparabile per l’esperto portiere. Il Milan non riesce a reagire e la gara termina 0-1.

Juve, vittoria che rilancia la corsa al primo posto

Una vittoria fondamentale per la formazione di Massimiliano Allegri che sale al terzo posto e torna a contatto con le prime della classe, infliggendo la seconda sconfitta stagionale al Milan.

L’allenatore livornese può sorridere: nonostante le numerose assenze, i suoi uomini sono riusciti a contenere lo straripante Rafa Leao e a mettere in cascina tre punti fondamentali. Una vittoria nel segno di Manuel Locatelli, travolto dall’emozione nel finale: il 22 ottobre 2016, esattamente 7 anni fa, il centrocampista italiano disputava questa partita con l’altra maglia, segnando il gol decisivo per l’1-0 finale del Milan. Oggi veste la casacca della Juventus e la sua rete rilancia decisamente i bianconeri nella corsa al primo posto.