Klopp lo soffia alla Juve, clamoroso affare da 40 milioni

L’allenatore del Liverpool avrebbe individuato il profilo giusto per rafforzare la sua rosa

Uno dei nomi più caldi in vista del mercato di gennaio. Oltre ai Reds infatti, anche la Juventus e il Bayern osservano con attenzione il calciatore che sta facendo molto bene in Bundesliga

Il Liverpool punta Manu Konè. Il calciatore francese, faro del centrocampo del Borussia Monchengladbach, è uno dei profili seguiti dal club inglese. La formazione allenata da Jurgen Klopp cerca un innesto per rafforzare la rosa a disposizione del tecnico tedesco e vuole accelerare la trattativa per bruciare la tanta concorrenza. Tra le squadre interessate al giovane mediano c’è anche la Juventus. Cristiano Giuntoli, dopo la doppia squalifica di Pogba e Fagioli, il primo a causa del doping e il secondo per via del coinvolgimento in scommesse illecite, sta valutando dei profili per il centrocampo. Le caratteristiche del giocatore francese, che sta ben figurando in Bundesliga, sarebbero perfette per lo schacchiere ideale di Massimiliano Allegri.

Konè, il Liverpool prepara 40 milioni

I Reds, che in estate hanno rivoluzionato il proprio centrocampo inserendo McAllister e Gravenberch al posto di Fabinho e Henderson, sono pronti ad inserire in rosa un altro tassello.

La formazione inglese vuole accelerare i contatti per il talento del Borussia ed è pronta ad offrire 40 milioni al club tedesco. Dal canto loro Juventus e Bayern Monaco, che vogliono intervenire sul mercato a gennaio, dovranno essere veloci se non vogliono perdere uno dei nomi più caldi del momento. Vedremo se Cristiano Giuntoli, che dovrà necessariamente inserire un rinforzo in rosa a livello numerico, preferirà valutare altri profili.