Insulti shock sugli spalti, il video segnalato alla società: “Diamo un segnale?”

Un episodio macchia la bella partita tra Verona e Napoli, con una netta affermazione degli azzurri sul campo degli scaligeri

Non solo gli scontri prima e dopo la partita: Verona-Napoli è stata macchiata anche da un altro episodio di minore rilievo ma comunque significativo avvenuto sugli spalti.

La nona giornata del campionato di Serie A si è aperta con l’anticipo tra Verona e Napoli, sfida che ha visto in campo una netta affermazione della squadra azzurra con Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia in grande evidenza. Una partita macchiata dagli scontri tra le tifoserie e le forze dell’ordine prima e dopo il fischio d’inizio, con disordini e tafferugli registrati nel capoluogo veneto già in mattinata, quando mancavano diverse ore alla partita.

In particolar modo, decine di ultras azzurri avrebbero creato disordini tra viale Piave e il piazzale di Porta Nuova, con cori e intemperanze sfociati nel lancio di fumogeni e lacrimogeni. Una situazione risolta solo dall’intervento degli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno identificato parte dei tifosi ospiti e condotto in questura alcuni di questi. Altri disordini sono stati registrati anche nella zona antistante lo stadio. In totale, le forze dell’ordine hanno fermato 36 persone, tutte identificare a raggiunte da Daspo. Altri trecento tifosi, invece, sono stati bloccati e identificati lontano dallo stadio.

Verona-Napoli, insulti sugli spalti durante la partita

Le forze dell’ordine sono dovute intervenire anche dopo il triplice fischio, quando è partito un fitto lancio di fumogeni e bombe carta tra esponenti delle due tifoserie, A fine giornata, i tifosi identificati sono stati quasi 600, trecentocinquanta dei quali di fede azzurra. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che le due tifoserie entrassero in contatto.

Disordini fuori lo stadio, ma non solo. Sui social è diventato virale un video pubblicato da un appassionato in tribuna, il quale ha filmato un tifoso del Verona intento a insultare e inveire contro qualcuno, forse un giornalista napoletano o comunque un tifoso partenopeo, ricorrendo anche a insulti a sfondo razziale.

Un episodio segnalato alla società dell’Hellas Verona, con tanto di messaggio che recita: “C’è un video che mostra in pieno il volto di questo signore. Che dite, diamo un bel segnale a chi spera in un calcio migliore vietandogli a vita l’ingresso al Bentegodi?”.