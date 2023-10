Gol e infortunio: salta il big match

L’attaccante va in gol ma si infortuna: salterà l’attesissima partita di Champions League della prossima settimana

Una tegola in una giornata da incorniciare: un brutto infortunio costringerà l’attaccante a saltare la partita di Champions League in programma nei prossimi giorni.

Una serata dai due volti quella vissuta ieri da Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray decisivo nella delicata e sempre infuocata sfida con il Besiktas di ieri. Una sfida vinta per 2-1 dalla squadra allenata da Buruk grazie a una doppietta di Mauro Icardi, con l’ex Inter a segno al 26′ per il momentaneo 1-0 e poi nuovamente all’82’ quando ha trasformato un pesantissimo calcio di rigore dopo l’illusorio pareggio trovato dalla formazione ospite siglato da Oxlade-Chamberlain.

Una doppietta pesantissima quella realizzata da Mauro Icardi, sempre più uomo-simbolo e idolo dei tifosi del Galatasaray. Al suo secondo anno un Turchia, il centravanti classe ’93 è stato protagonista di un importantissimo inizio di stagione, con un bottino di ben quattordici gol e due assist in quindici partite giocate tra campionato e Champions League. Numeri che certificano l’importanza per il Galatasaray di Mauro Icardi, lo scorso anno autore di ventitré gol in ventisei partite giocate tra campionato e coppe dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain.

Galatasaray, doppietta e infortunio per Icardi: out in Champions

Un’altra serata da incorniciare e l’ennesima doppietta per Mauro Icardi, uscito però malconcio dalla sfida con il Besiktas. Pur finendo la partita sulle sue gambe, il centravanti argentino ha rimediato un infortunio al ginocchio.

L’ex Inter ha riportato un infortunio al tendine peroneo della caviglia destra che lo costringerà a saltare diverse partite, in particolar modo quella di Champions League in programma martedì contro il Bayern Monaco. Un’assenza che rischia di pesare tantissimo per il Galatasaray, già a quota 4 punti dopo le prime due giornate del gruppo A di Champions League.

Due partite in cui l’apporto di Icardi è stato decisivo, con il gol della vittoria sul Manchester United. Resta da capire se l’ex Inter riuscirà a recuperare per la sfida di ritorno con i bavaresi in programma il prossimo 8 novembre. Sta di fatto che martedì i turchi rischiano di sentire l’assenza di Maurito Icardi.