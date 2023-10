La richiesta spiazza: Icardi di nuovo all’Inter

Mauro Icardi e l’Inter di nuovo insieme: la richiesta del bomber argentino rappresenta una vera e propria sorpresa

È tornato a fare gol, anche negli appuntamenti che contano. Mauro Icardi ha messo il suo sigillo nella vittoria del Galatasaray contro il Manchester United nell’ultimo turno di Champions League.

Una rete nel finale di gara a completare la rimonta turca, utile a garantire tre preziosi punti alla formazione di Okan Buruk che occupa ora il secondo posto nel girone, alle spalle del Bayern Monaco. L’attaccante argentino ha già segnato 11 gol in 13 partite in questa stagione con la media di un gol ogni 92 minuti.

Decisivo in campionato (7 reti su 7 incontri) decisivo ancora di più in Champions League: oltre al gol da tre punti contro i Red Devils, Icardi ha messo a referto altre tre reti nei preliminari, contribuendo alla qualificazione dei giallorossi alla fase a gironi.

Stato di grazia quindi per l’ex Inter che si gode il presente ma non dimentica il passato, soprattutto quello nerazzurro. La sua esperienza a Milano si è chiusa in modo burrascoso, la lunga diatriba con la società è nota a tutti, ma non ha cancellato l’affetto del calciatore per i colori dell’Inter. Un affetto che a distanza di anni è ancora forte, tanto da far sperare in un clamoroso ritorno.

Calciomercato Inter, Icardi ha chiesto di tornare: il retroscena

A raccontare il retroscena estivo su Mauro Icardi è ‘TuttoSport’ che svela la richiesta del bomber argentino al proprio entourage: provare a riportarlo all’Inter.

Una richiesta dettata, come raccontato, dal forte legame che l’ex Psg prova nei confronti della formazione nerazzurra. Da qui la voglia di rivestire ancora una volta la maglia nerazzurra: un desiderio però rimasto non esaudito, visto che la società ha fatto altre scelte. In attacco, alla corte di Inzaghi sono arrivati Thuram, Arnautovic e Sanchez.

Un doppio ritorno che non era esattamente quello sperato da Icardi: ancora innamorato dell’Inter, l’argentino voleva nuovamente giocare a ‘San Siro’ con la maglia nerazzurra, un modo forse per chiudere il cerchio dopo le tante polemiche passate. Non è accaduto e forse è stato meglio così per tutti con l’Inter che si sta godendo un Thuram strepitoso e Icardi che sta segnando a raffica con il Galatasaray.