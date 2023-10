El Shaarawy contro le polemiche e la sfortuna: la Roma affossa il Monza al fotofinish

El Shaarawy regala una vittoria preziosissima alla Roma al 91′, dopo settimane di polemiche e una partita bloccata: esulta Mourinho

Il lunch match della nona giornata di Serie A non regala grande spettacolo per quasi tutta la partita, ma nel finale arriva il più godurioso dei gol per i giallorossi: El Shaarawy regala la vittoria a Mourinho al 91′.

La sfida tra Roma e Monza, infatti, si è accesa solamente dopo l’espulsione di D’Ambrosio nella prima frazione di gioco: una decisione contestata dai brianzoli e che ha scatenato l’ira dei tifosi sui social. Nonostante la superiorità numerica per gli ultimi minuti del primo tempo e per tutta la seconda frazione di gioco, i giallorossi non sono riusciti a rendersi troppo pericolosi, con il Monza che ha creato diverse occasioni da rete. Nei minuti finali, però, la pressione della squadra di Mourinho è cresciuta e ha portato prima ad un clamoroso palo di Azmoun e poi al gol del Faraone. Vittoria pesantissima per la Roma, con lo Special One che ha esultato in maniera rabbiosa. Nel finale di gara, espulso anche Mourinho per dei gesti contro la panchina del Monza: non ci sarà in panchina per il big match contro l’Inter.

TABELLINO E CLASSIFICA

Roma-Monza 1-0: 91′ El Shaarawy

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kardsorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio; Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopolous; Colpani, Machin; Colombo. All. Palladino

Ammoniti: D’Ambrosio (M), Cristante (R), Mancini (R)

Espulsi: D’Ambrosio

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 22, Milan 21, Juventus, Fiorentina, Napoli* 17, Roma* 14, Atalanta, Lazio* 13, Frosinone, Lecce e Monza* 12, Bologna 11, Sassuolo* 10, Torino* 9, Genoa, Hellas Verona* 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2

*una partita in più