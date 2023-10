DIRETTA Serie A, Roma-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la domenica della nona giornata del campionato di Serie A con il lunch match tra la Roma e il Monza

Dopo gli impegni delle Nazionali per le qualificazioni ai prossimo Europei e le tre gare del sabato, la domenica della nona giornata del campionato di Serie A vede di fronte la Roma e il Monza.

I giallorossi guidati in panchina da José Mourinho, che deve ancora fare a meno di Paulo Dybala e Renato Sanches, arrivano a questo appuntamento dopo la netta vittoria ottenuta sul campo del Cagliari di Claudio Ranieri, la seconda consecutiva dopo quella contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Anche i brianzoli dell’allenatore Raffaele Palladino si presentano a questa sfida dopo la vittoria conquistata contro la Salernitana dell’orami ex allenatore Paulo Sousa, sostituito in panchina da Filippo Inzaghi, e veleggiano a quota 12 punti, uno in più dei capitolini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MONZA

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kardsorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio; Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopolous; Colpani, Machin; Colombo. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 22, Milan 21, Juventus, Fiorentina, Napoli* 17, Atalanta, Lazio* 13, Monza, Frosinone, Lecce 12, Roma, Bologna 11, Sassuolo* 10, Torino* 9, Genoa, Hellas Verona* 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2

*una partita in più