DIRETTA Serie A, Milan-Juventus: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e la Juventus di Allegri in tempo reale

Il Milan ospita la Juventus a San Siro nel big match domenicale valido come posticipo domenicale della nona giornata del campionato di Serie A. Una super sfida che mette in palio punti fondamentali nella corsa scudetto che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Reduci dalla vittoria in trasferta, non priva di polemiche, contro il Genoa prima della sosta per le Nazionali, i rossoneri di Stefano Pioli cercano il quinto successo di fila pur senza gli squalificati Maignan e Theo Hernandez. L’obiettivo è quello di confermarsi in testa alla classifica di Serie A e prepararsi al meglio alla sfida di mercoledì in Champions League in Francia contro il Paris Saint-Germain. Galvanizzati dalla vittoria nel derby contro il Torino di due settimane fa, nonostante i casi che hanno coinvolto Pogba e Fagioli, i bianconeri di Massimiliano Allegri puntano a vincere per portarsi ad una sola lunghezza dai rivali odierni. La partita sarà visibile in diretta in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Un anno fa i meneghini si imposero con il punteggio di 2-0 con le reti di Tomori e l’ormai ex Brahim Diaz. Calciomercato.it vi offre il big match del ‘Meazza’ tra Milan e Juve live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Juventus

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Bartoccioni, Nava; Jiménez, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Krunić, Pobega, Romero; Jović, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić; Milik, Kean. A disp.: Perin, Pinsoglio; Cambiaso, Huijsen; Iling-Junior, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge; Chiesa, Vlahović, Yildiz. All.: Allegri.

CLASSIFICA SERIE A: