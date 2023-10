Triplice fischio anticipato, ricorso respinto: sconfitta a tavolino UFFICIALE

Il Giudice Sportivo si è espresso su una situazione piuttosto spinosa, decretando la sconfitta a tavolino. Ecco i dettagli

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A è pronto a ripartire i battenti. Si prospetta un turno di campionato molto importante, dal momento che potrebbe meglio definire meglio gerarchie e punti di forza.

Quella che sta per concludersi, però, è stata una settimana monopolizzata anche da tante polemiche, dentro e soprattutto fuori dal rettangolo verde. Sono diversi i casi spinosi all’ordine del giorno che stanno calamitando l’attenzione mediatica. L’ultima notizia da attenzionare, però, riguarda un episodio accorso nella sfida della Prima Categoria C. Il Giudice Sportivo Territoriale, infatti, si è espresso in merito al ricorso presentato dalla società Pol. Ginestra Fiorentina, a discapito della quale è stata decretata la sconfitta a tavolino.

Provvedimento UFFICIALE del Giudice Sportivo: sconfitta a tavolino per la Ginestra Fiorentina

Nel corso della sfida contro la Quarrata Olimpia, infatti, si era materializzato un vero e proprio caso. L’arbitro della gara aveva infatti decretato la fine della partita qualche minuto prima dello scadere effettivo dei novanta minuti regolamentari. Le squadre avevano dunque preso la via degli spogliatoi.

Dopo qualche minuto, però, a ripresentarsi in campo è stata soltanto la Quarrata Olimpia, mentre la Ginestra Fiorentina, nonostante le sollecitazioni, ha deciso di non proseguire la gara in segno di protesta per un’espulsione inflitta ad un componente del suo organico. Il Giudice sportivo non solo si è opposto al ricorso presentato dalla Ginestra Fiorentina, ma ha comminato anche la sconfitta a tavolino e un’ammenda pari a 150 euro, oltre a penalizzarla di un punto in classifica. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la Ginestra Fiorentina, che paga a caro prezzo minuti piuttosto concitati.