Torino-Inter, infortunio improvviso: forfait UFFICIALE

L’attaccante non è stato ufficialmente convocato per il match in programma questo pomeriggio a Torino

Ultim’ora da Torino in vista del secondo anticipo di questa nona giornata di campionato. Come annunciato ufficialmente dal club, infatti, uno dei possibili protagonisti della gara non riuscirà ad andare nemmeno in panchina a causa di un infortunio improvviso che lo vede fuori dai convocati.

A perdersi l’attesa sfida contro l’Inter sarà l’ex di giornata Yann Karamoh. Il giovane attaccante francese non è stato inserito nell’elenco dei convocati del Torino di Ivan Juric per un problema avvertito nelle scorse ore. Come annunciato ufficialmente dalla società granata sul proprio sito, il veloce esterno non sarà della partita a causa di un sovraccarico al muscolo retto femorale destro.