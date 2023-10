Scommesse, arriva la decisione UFFICIALE su Tonali

Il centrocampista ha ammesso di aver scommesso sul calcio, incluso sulle partite del Milan quando era ancora in rossonero

È arrivata la decisione ufficiale su Tonali, implicato nella vicenda scommesse. L’ex centrocampista del Milan ha ammesso di aver fatto puntate sul calcio, compreso sulle partite dei rossoneri.

In attesa della decisione della FIGC sulla squalifica, il Newcastle ha scelto di non schierare dal primo minuto il centrocampista ex Milan. I ‘Magpies’ di Howe ospita il Crystal Palace, fischio d’inizio alle ore 16.00, e il tecnico ha deciso di escludere Tonali in un momento così complicato.

Ecco l’XI titolare del Newcastle: Pope, Trippier, Lascelles, Schar, Burn, Longstaff, Bruno, Joelinton, Gordon, Murphy, Wilson.