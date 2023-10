Petra ritratta su Barella: “Ho sbagliato a nominarlo, mi sono confuso”

Dietrofront di Maurizio Petra, zio di Antonio Esposito, dopo le accuse sul calcio scommesse lanciate a Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter si era sfogato duramente ieri sui social

Venerdì era arrivato il durissimo sfogo di Nicolò Barella alle accuse su un presunto coinvolgimento nel caos del calcio scommesse.

Il centrocampista dell’Inter aveva risposto duramente alle accuse lanciategli da Maurizio Petra, gola profonda di Corona nella vicenda scommesse e zio dell’ex giocatore nerazzurro Antonio Esposito: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che letto sul mio conto. L’unica verità è che siete dei pagliacci – il post di replica di Barella su Instagram – Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per di più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m… Per questo da oggi passerò alle vie legali”.

Inter, Petra fa marcia indietro sulle accuse a Barella: “Chiedo scusa per questo errore”

Barella è pronto ad agire con fermezza alle accuse e intanto Petra ritratta, smentendo la versione resa pubblica da ‘La Verità’ il giorno precedente.

Lo zio di Esposito, sempre allo stesso quotidiano, ritratta stamane sulle affermazioni in merito al centrocampista dell’Inter e della Nazionale azzurra: “Voi non c’entrate nulla. Avete riportato quello che ho detto e scritto. Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo, ma mi sono confuso perché in questi giorni è stato molto citato“. Da capire adesso quale sarà la prossima mossa di Barella: se agirà comunque alle vie legali su Petra o cambierà idea dopo il dietrofront di quest’ultimo su un possibile coinvolgimento del giocatore ex Cagliari nella vicenda sul calcio scommesse.