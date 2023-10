Pellegrini, l’importanza del giocatore nella Roma di Mourinho

Pellegrini è un giocatore della Roma; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

La stagione della Roma non è iniziata nel migliore dei modi; i giallorossi, dopo otto giornate di campionato, hanno raccolto undici punti frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Serve cambiare passo perché Mourinho ha una rosa di qualità con diverse alternative e la possibilità di regalarsi diverse soddisfazioni.

Tra i protagonisti della Roma troviamo Pellegrini; il centrocampista azzurro è un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco giallorosso considerando le sue qualità e la capacità di andare a creare situazioni favorevoli per i suoi compagni e mettere in difficoltà gli avversari.

Come ha giocato l’ultima partita Pellegrini: Roma Frosinone

L’ultima partita giocata dalla Roma, prima della sosta per le nazionali, ha visto i giallorossi imporsi per quattro a uno in casa del Cagliari. Un successo maturato senza la presenza di Lorenzo Pellegrini, fuori per infortunio; il centrocampista è sceso in campo, l’ultima volta, nel match casalingo contro il Frosinone.

Partita importante quella disputata dall’azzurro che si è reso protagonista in entrambi i gol della Roma; nell’uno a zero, con il suo movimento, ha favorito la linea di passaggio che ha permesso a Dybala di mandare Lukaku davanti al portiere. Il match è poi stato chiuso proprio da Pellegrini capace di sfruttare, nel migliore dei modi, il calcio di punizione della Joya. Match di alto livello, dunque, quello disputato da un giocatore sempre fondamentale per gli schemi dei giallorossi.

Fantacalcio: i voti di Pellegrini

Abbiamo detto di quanto sia determinante, per la Roma, un giocatore come Pellegrini; il centrocampista è fondamentale anche a livello fantacalcistico dal momento che può fornire un numero importante di gol e assist ai fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui. La prima partita, contro la Salernitana, è stata saltata per squalifica da Pellegrini tornato in campo in casa del Verona dove (con una grande giocata) ha sfiorato un gol meraviglioso. Il voto, a causa dell’ammonizione ricevuta, è sceso da sei a cinque e mezzo.

Alla terza giornata di campionato, il big match contro il Milan, Pellegrini è entrato alla mezz’ora del primo tempo ma le sue condizioni fisiche non erano delle migliori. La Roma ha faticato contro i rossoneri e il numero sette ha ricevuto, come voto, un cinque e mezzo. Per infortunio ha saltato le successive due partita, contro Empoli e Torino prima di tornare in casa del Genoa dove i giallorossi hanno rimediato una pesante sconfitta; il voto ottenuto da Pellegrini è stato un cinque.

Come detto la prima soddisfazione in campionato è arrivata contro il Frosinone in una partita delicata per la Roma con il centrocampista a prendersi sulle spalle la squadra. Il gol realizzato gli ha permesso di ricevere, a livello di voto, un bel nove e mezzo.

Pellegrini come ha commentato su Instagram

Il centrocampista della Roma ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram dove troviamo anche commenti delle partite della sua squadra. L’ultimo post è un video dopo il match di Europa League in cui ha realizzato un gol al termine di una bellissima azione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)

Pellegrini nella probabile formazione di Roma Monza

La prossima partita di campionato della Roma sarà il match casalingo contro il Monza; un match importante per ripartire, dopo la pausa nazionali, nel migliore dei modi. I ragazzi di Mourinho devono trovare continuità di risultati in modo da risalire la classifica dopo un difficile inizio di campionato.

I giallorossi faranno affidamento, ovviamente, alla vena realizzativa di Lukaku il cui impatto con il mondo Roma è stato decisamente positivo; non ci sarà, invece, Pellegrini che dovrà stare fermo ancora per qualche settimana a causa dell’infortunio subito nell’ultimo match di Europa League. Assenza pesante considerando la qualità del giocatore; vediamo la probabile formazione della Roma senza uno dei suoi giocatori più importanti. Rui Patricio; N’Dicka, Llorente, Mancini; Spinazzola, Aouar, Paredes, Cristante, Karsdorp; Belotti, Lukaku

Pellegrini nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, Pellegrini è un giocatore fondamentale sia per la Roma sia a livello fantacalcistico; il centrocampista giallorosso può risultare decisivo a livello di assist, gol e per la sua capacità di andare a calciare punizioni, angoli e rigori. Vediamo le statistiche, fino a questo momento, di Lorenzo Pellegrini

Gol: uno

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.37

Pellegrini e il recupero dall’infortunio: fondamentale per Mourinho

Al momento Lorenzo Pellegrini è fuori per infortunio e l’obiettivo del giocatore e della Roma sembra essere quello di tornare a disposizione di Mourinho per il derby del prossimo dodici novembre, una partita sempre molto sentiti dall’ambiente capitolino.

Il ritorno, al meglio della condizione, di Pellegrini è fondamentale per il sistema di gioco di una squadra che vuole levarsi diverse soddisfazioni in questa stagione; in campionato l’obiettivo è di lottare per un posto in Champions mentre in Europa League la squadra vuole provare a tornare in finale dopo quanto successo l’anno scorso. Da considerare poi la Coppa Italia con la Roma decisa ad arrivare fino in fondo.

Tutti obiettivi che possono essere raggiunti grazie all’apporto tecnico di un giocatore come Pellegrini; con lui in campo la Roma può decidere se giocare o con il 3-5-2 o, in alternativa, con il 3-4-2-1 avvicinando il centrocampista alla porta avversaria in modo da avere una soluzione in più dal punto di vista offensivo.