Pavard, numeri e statistiche del talentuoso terzino francese in forza all’Inter

Benjamin Pavard è un versatile difensore al primo anno con la maglia dell’Inter. Al Fantacalcio è una scelta senza rischi?

In questo inizio di stagione di A 2023/2024 Inter e Milan si stanno contendendo il primato in classifica. Tra i nerazzurri la qualità e il talento non mancano, come pure i giocatori noti e dal ricco curriculum. Spicca ad esempio il terzino francese Pavard, già campione del mondo con la nazionale transalpina nel 2018 e con un passato nelle fila del Bayern Monaco e dello Stoccarda.

Classe 1996, Benjamin Pavard è un calciatore duttile e che anche con la maglia dell’Inter si sta facendo notare, nella sua prima annata. Quali sono le sue valutazioni al Fantacalcio? E’ davvero un acquisto sicuro ed affidabile al Fantacalcio? Ecco come stanno le cose nella nostra sintetica scheda.

Come ha giocato Pavard nell’ultima gara contro il Bologna

Nell’ottava giornata di A, il francese è stato schierato titolare da mister Simone Inzaghi e la sua partita, a seguito del 2-2 finale contro i rossoblù bolognesi, ha ricevuto una valutazione pari a 6 al Fantacalcio.

Gara insomma senza gravi sbavature, senza infamia e senza lode, in cui Benjamin Pavard si è mostrato propositivo e pericoloso anche in fase di spinta. Ha però qualche responsabilità sul gol del pareggio del Bologna per il 2-2, avendo avuto la possibilità di far meglio in fase di chiusura.

Pavard, i voti al Fantacalcio

Un inserimento tutto sommato rapido nell’Inter per Benjamin Pavard, che ha scalato le gerarchie conquistando un posto da titolare in squadra. Finora soltanto tre gare a voto per lui su otto giornate di campionato, ma c’è da scommettere che le sue presenze saranno numerose in questo campionato.

Il francese non è mai sceso sotto il 6: schierato titolare nelle gare contro Empoli, Salernitana e Bologna, Pavard ha giocato fino al termine del match ottenendo sempre la sufficienza. Contro la Salernitana, in particolare, il giocatore ha ottenuto un 6,5, dimostrando finora personalità e abilità difensive, ma anche capacità di impostare il gioco e talvolta di andare al tiro.

Pavard nella probabile formazione della partita Torino – Inter

Al ritorno alle gare di Serie A dopo lo stop per gli impegni della nazionale, i nerazzurri affronteranno in trasferta il Torino, nell’intento di confermarsi ai vertici della classifica. Per Pavard l’impiego sarà praticamente sicuro, visto l’adattamento che ha mostrato di avere già nelle prime gare a cui ha partecipato.

Questa la probabile formazione nel duttile 3-5-2 proposto da Inzaghi:

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Per il francese una ulteriore occasione per ben figurare in una difesa in cui appare già aver assimilato i principali automatismi con Acerbi e Bastoni, e ricevuto la piena fiducia del mister.

Pavard nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Pavard con la maglia dell’Inter sono i seguenti:

Partite a voto: tre;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,17.

Pavard è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Sulle potenzialità del terzino e difensore centrale (e talvolta pure mediano) Pavard non ci sono particolari dubbi. Duttile, con personalità, visione di gioco, capacità di tiro e resistenza fisica, sa marcare bene e tirare dalla distanza. Inoltre, è adatto sia alla difesa a quattro che a tre.

Il francese si rivela una scelta senza dubbio affidabile al Fantacalcio, in termini di presenze in campo, media voto e possibili bonus. Darmian sarà suo concorrente nella posizione occupata in campo, ma Pavard resterà presumibilmente un elemento fondamentale dell’undici di Inzaghi. Vale all’incirca 50/60 crediti su 1000, un secondo slot pieno.