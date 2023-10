PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-LAZIO 0-2: Luis Alberto ha il fuoco, Tre-ssoldi

Pagelle e tabellino di Sassuolo-Lazio, match valido per la 9a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

SASSUOLO

TOP Consigli 7: senza di lui (e con qualche errore in meno della Lazio in avanti) questa partita avrebbe avuto un passivo decisamente più grande per il Sassuolo. Compie almeno tre miracoli, con un riflesso applicato alla tecnica clamoroso. Più invecchia, più migliora.

Toljan 4,5

Ferrari 5

FLOP Tressoldi 3. Certe partite sono anche complicate da commentare. Commette una serie di errori gravi, incomprensibili, in fotocopia. Che condizionano in maniera enorme il risultato e la prestazione del Sassuolo nel primo tempo. Dal 46′ Erlic 5,5

Pedersen 4 Dal 46′ Vina 5,5

Racic 4,5 Dal 46′ Thorstvedt 5,5

Boloca 4,5

Berardi 5

Castillejo 5,5 Dal 61′ Defrel 6

Laurienté 6

Pinamonti 5,5. Dall’88 Mulattieri sv

All.: Dionisi 5

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 6

Patric 6,5

Romagnoli 6,5

Marusic 6,5

Guendouzi 6,5 Dal 67′ Vecino

Rovella 7. Dal 52′ Cataldi 6,5

TOP Luis Alberto 7,5: ridondante ripetersi, ma tant’è. La cattiveria agonistica con cui rincorre avversari, compagni, palloni, è qualcosa di davvero raro. Quest’anno ha un fuoco dentro che lo rende un’iradiddio. Gol e giocate, almeno stasera, le lasciamo in secondo piano. Anche se decidono il match. Dal 79′ Kamada sv

FLOP Felipe Anderson 6,5: un flop vero e proprio non c’è nella Lazio questa sera. Felipe Anderson fa una quantità importante di cose belle da vedere e tremendamente utili. Segna il gol che sblocca la partita, manda in confusione gli avversari quando attacca. Il flop è nelle troppe scelte sbagliate nell’ultimo passaggio. Con più qualità in quella fase, i biancocelesti avrebbero segnato un paio paio di gol. E poi anche in difesa qualche giocata pericolosissima.

Castellanos 7. Dal 79′ Immobile sv

Pedro 6. Dal 52′ Zaccagni 6,5

All.: Sarri 7

Arbitro: Di Bello 5,5

Sassuolo-Lazio 0-2, il tabellino

Marcatori: 27′ Felipe Anderson (L), 35′ Luis Alberto (L)

Ammoniti: 30′ Pedersen (S), 31′ Rovella (L), 43′ Pedro (L), Immobile (L), Luis Alberto (L), Cataldi (L)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi (46′ Erlic) , Pedersen (46′ Vina) ; Racic (46′ Thorstvedt), Boloca; Berardi, Castillejo, Laurienté, Pinamonti (87′ Mulattieri). A disp.: Pegolo, Theiner, Missori, Erlic, Mulattieri, Ceide, Vina, Volpato, Lipani, Thorstvedt, Defrel. All.: Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (66′ Vecino), Rovella (52′ Cataldi), Luis Alberto (79′ Kamada); Felipe Anderson, Castellanos (79′ Immobile), Pedro (52′ Zaccagni). A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Zaccagni, Isaksen, Immobile. All.: Sarri.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bottegoni – Massara

IV Uomo: Minello

VAR: Di Paolo

A.VAR: Muto