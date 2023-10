Milan scippato dai bianconeri: lo prendono subito

Pronta l’offerta per chiudere subito l’affare a titolo definitivo per avere il difensore

Brutte notizie dal mercato in casa Milan nel turno di campionato in cui si gioca lo scontro diretto con la Juventus. La formazione rossonera attualmente guida la classifica con quattro punti di vantaggio sui bianconeri fermi al terzo posto, ma un risultato negativo nella gara di San Siro cambierebbe totalmente gli scenari attuali.

Per quanto riguarda invece il mercato, invece, il Milan starebbe per perdere uno degli obiettivi prefissati per il prossimo giugno. La formazione rossonere viene ormai da diverso tempo accostata ad un terzino sinistro di grande talento, di proprietà del Betis. Il profilo segnalato è quello di Juan Miranda, giovane laterale di piede mancino classe 2000. Lo spagnolo, individuato come possibile alternativa a Theo Hernandez, andrà in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione.

Ad ostacolare i piani di mercato del Milan potrebbe però essere il Newcastle. Anche il club bianconero, secondo ‘fichajes.net’, sarebbe piombato sul terzino sinistro del Betis. A differenza dei rossoneri, che puntano a ‘prenotare’ il ragazzo nelle prossime settimane così da assicurarsi un colpaccio a costo zero per la prossima estate, i ‘Magpies’ vorrebbero invece anticipare il suo acquisto a titolo definitivo già per la sessione di riparazione a gennaio.

Calciomercato Milan, il Newcastle piomba su Juan Miranda

Se confermato, il pressing del Newcastle potrebbe quindi mettere il bastone tra le ruote alle speranze nutrite dal Milan.

L’esterno, che in Italia è stato accostato pure alla Juventus, ad oggi non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo accordo con il Betis. Anche per questa ragione, il club andaluso preferirebbe perderlo con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto, incassando però un conguaglio dietro la sua cessione. Uno scenario, quest’ultimo, prospettato ad oggi dal solo Newcastle, disposto a sborsare subito una piccola quantità di denaro rispetto al reale valore di Miranda, piuttosto che attendere la prossima estate col rischio di poter perdere il duello di mercato con altre società tra cui proprio il club rossonero.