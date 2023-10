Meret, le statistiche del portiere del Napoli a inizio stagione 23/24: si può puntare su di lui al Fantacalcio

Meret difende i pali del Napoli campione d’Italia anche in questa stagione. Ecco le cifre dell’inizio di stagione, è sempre affidabile?

Alex Meret, classe 1997 e originario di Udine, è un calciatore con il ruolo di portiere che milita nelle fila del Napoli dal 2018, dopo essere arrivato nella città partenopea provenendo dalla SPAL.

Alla sua sesta stagione in porta con il club, Meret si è assicurato la titolarità nell’undici iniziale la scorsa stagione, in cui ha totalizzato 34 presenze in campionato difendendo i pali del club che poi sarebbe diventato campione d’Italia. Il friulano si distingue per essere un portiere con un’ottima struttura fisica, riflessi ottimi ed esplosività nelle uscite. E’ nel giro della nazionale italiana, con cui ha anche vinto l’Europeo nel 2021.

In questa stagione di Serie A, Meret si è confermato l’uomo di riferimento in porta, ma come sta andando nelle prime gare di campionato 2023/2024? Com’è stata la sua prestazione nell’ultima giornata di A? E il suo rendimento al Fantacalcio è da considerarsi buono? E’ un acquisto affidabile? La nostra scheda risponderà a tutte queste domande, raccogliendo i principali dati, numeri e statistiche del portiere Meret in questo inizio di stagione di Serie A. I dettagli.

Come ha giocato Meret nell’ultima gara contro la Fiorentina

Allo stadio partenopeo del Napoli, Alex Meret è stato tra i giocatori più deludenti di una squadra che sta faticando a trovare brillantezza in questo inizio di campionato. Al Maradona il club locale ha infatti incassato una pesante sconfitta per tre reti ad una, ad opera di una Fiorentina in forma e capace di mettere in difficoltà il Napoli sia a centrocampo che in difesa.

Meret ha incassato tre gol da Brekalo, Bonaventura e Gonzalez e se è stato sopraffatto dagli eventi nell’azione del primo gol dopo pochi minuti, poi non può nulla per impedire gli altri due.

Di fatto nel primo gol la responsabilità è sua, dal posizionamento a come subisce la rete sotto le sue gambe, sul primo palo che prova a coprire ma senza riuscirci. Da lì poi la gara per la Fiorentina è stata in discesa, ed anzi proprio Meret è apparso poco convinto anche in alcuni appoggi ai compagni, dimostrando un calo di sicurezza rispetto ad altre gare.

La sua valutazione al Fantacalcio ha sintetizzato il tutto con un pesante 2.

Meret, i voti al Fantacalcio

Nella scorsa stagione il portiere friulano aveva fatto complessivamente bene. Su 34 partite a voto, ha subito 24 gol e in quasi tutte le gare si è fatto trovare pronto, ottenendo valutazioni sufficienti e buoni voti al Fantacalcio.

Questo inizio di stagione è stato invece un po’ in controtendenza per lui: su 8 partite a voto sono arrivati 9 gol e soltanto in tre occasioni (contro Sassuolo, Bologna e Lecce) ha ottenuto la sufficienza come Fantavoto. Si tratta di gare in cui non ha incassato gol.

In tutte le altre è arrivata almeno una rete e a spiccare in negativo ci sono due 3,5, alla terza ed alla quarta giornata contro rispettivamente Lazio e Genoa, in cui il portiere Meret – autore di prestazioni non sensazionali – ha incassato due gol per match. Ed è arrivato un 5 in Napoli – Udinese alla quinta giornata (con gol incassato).

Meret come ha commentato su Instagram

Il portiere di Udine in forza al Napoli, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene il calciatore, in riferimento all’ultima gara, ha preferito non postare nulla e, in generale, sul celebre social network non appare attivissimo come invece altri suoi compagni di squadra. L’ultimo aggiornamento dei post risale infatti al 21 settembre, in cui Alex Meret ha inserito delle foto che lo ritraggono in campo durante una partita di Champions League.

E’ auspicabile però la pubblicazione di qualche nuovo post, in caso di nuove soddisfacenti prestazioni sue e della squadra, in modo da festeggiare con fan ed appassionati di calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Meret (@alex_meret)

Meret nella probabile formazione della partita Hellas Verona – Napoli

Con il classico modulo 4-3-3 congeniale al Napoli e ai suoi giocatori, il club tornerà in campo sabato 21 per la nona giornata di campionato di Serie A. Al momento infatti il torneo è fermo a causa degli impegni della nazionale per le qualificazioni europee.

Ebbene, nell’undici da mandare in campo compaiono alcuni ballottaggi ed ancora non tutto è certo per ciò che riguarda l’undici titolare. Tuttavia tra le certezze continua ad esserci il portiere Meret, su cui Garcia continua a riporre fiducia nonostante l’ultima non ottima prestazione.

Ecco i nomi: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera/Mario Rui; Cajuste/Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Il Napoli, dopo il tracollo contro la Viola, è chiamato a riscattarsi al cospetto dell’Hellas Verona, squadra a caccia di punti perché al momento vicina alla zona retrocessione.

Meret nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come è noto, le statistiche generali non dicono tutto del profilo di un calciatore e della sua attuale condizione mentale e fisica. Ma nel caso di Alex Meret sono piuttosto interessanti, anche per un eventuale confronto con l’andamento nella passata stagione.

Vediamo le cifre:

Partite a voto: otto;

Gol subiti: nove (subiti casa/trasferta 6/3);

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Rigori parati: zero;

Autoreti: zero;

Fantamedia: 4,62.

Meret è una scelta affidabile al Fantacalcio?

L’estremo difensore friulano assicura sulla carta sempre un certa affidabilità tra i pali, anche grazie ad un’ottima estensione che, con l’abilità nel posizionamento tra i pali, lo rende non superabile con facilità tramite tiri da lontano.

Riflessi ed abilità nelle uscite anche a palla alta come pure nelle conclusioni ravvicinate degli avversari, ne completano un profilo interessante. Talvolta utilizza i piedi per passare la palla ai compagni e partecipare alla prima costruzione della manovra del Napoli.

La scorsa stagione è stata molto positiva per Alex Meret, anche grazie alla prestazione complessiva del Napoli. Oggi nonostante qualche prestazione sottotono in questo inizio di campionato, il portiere resta probabilmente il miglior colpo sul piano del rapporto qualità-prezzo. Gli azzurri in questa stagione però potrebbero avere una flessione, e il portiere potrebbe non ripetere quanto di buono visto finora. Tuttavia al Fantacalcio, almeno sulla carta, Alex Meret è da considerarsi un acquisto affidabile.