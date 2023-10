Luis Alberto non digerisce il cambio: il gesto diventa subito virale

Richiamato in panchina al 79′, Luis Alberto non ha digerito il cambio: ecco cosa è successo nel corso di Sassuolo-Lazio

La Lazio sta portando a casa tre punti importanti per la propria classifica. Grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto, al minuto 85′ i biancocelesti guidano ancora le operazioni.

Gli ospiti sono stati molto bravi a capitalizzare le occasioni create soprattutto dagli svarioni della retroguardia neroverde. Sotto questo punto di vista, Tressoldi si è reso protagonista di una prova funestata da una miriade di errori. Ad ogni modo è evidente la crescita della compagine di Sarri, che ha gestito i ritmi della gara a suo piacimento, pigiando il piede sull’acceleratore nei momenti propizi e orientando la gara nei momenti decisivi.

L’unico ‘giallo’ in casa Lazio si è materializzato al momento della sostituzione di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, protagonista di una prova molto positiva, è tornato in panchina scuro in volta, esternando il suo dissenso per il cambio con il vice di Sarri, Martusciello, il quale ha provato (riuscendoci) a calmare la mezzala, sottolineando la sua buona prova. Una reazione comunque molto contenuta che si è subito stemperata. Pizzicato poco dopo dalle telecamere, Luis Alberto è parso subito molto più tranquillo. Le giocate dello spagnolo hanno contribuito sicuramente ad innalzare l’indice di pericolosità della manovra biancoceleste, che ha trovato profondità e spazi da attaccare.