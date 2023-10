La Juventus gli dice addio: blitz da 25 milioni, va in Premier

Le ultime di calciomercato non sono positive per la Juve: l’operazione può chiudersi già a gennaio, i dettagli

La Juventus è attesa tra le protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. Ad Allegri farebbe comodo almeno un centrocampista, viste le uscite di scena causa squalifica di Pogba e Fagioli. Lazar Samardzic è forse il nome più facile da raggiungere, se non altro perché l’Udinese potrebbe aprire alla formula del prestito oneroso con obbligo, la medesima con cui aveva trovato un’intesa con l’Inter l’estate scorsa.

In ottica estate 2024, invece, i profili sull’agenda di Giuntoli sono diversi. In Spagna e non solo, per esempio, danno i bianconeri ancora molto interessati a uno dei migliori talenti del calcio europeo. Parliamo di Rayan Cherki, ventenne del Lione capace di agire sia da trequartista (è il suo ruolo naturale) che da esterno. Qualità tecnica sopraffina e con già qualche partita in campo europeo, il classe 2001 fa però gola a tante società concorrenti.

Fonti anche inglesi sostengono che ci siano almeno due big della Premier sulle tracce del numero 18 del Lione, da poco preso in carica dal nostro Fabio Grosso. Nella fattispecie Chelsea e Newcastle potrebbero presto entrare nell’ordine delle idee di mettere le mani sul cartellino del prospetto transalpino, legato all’OL da un contratto fino a giugno 2025 rinnovato nell’aprile scorso.

Niente Juventus, Cherki verso la Premier: doppio assalto da 25 milioni

Il club targato USA non intende privarsene a gennaio, ma chiaramente che in caso di offerta importante potrebbe cambiare idea. Più probabile, comunque, la cessione di Cherki al termine di questa stagione.

Niente Juve per Cherki, questo filtra da rumors ispanici e britannici. A gennaio o, più verosimilmente in estate il classe 2003 si trasferirà in Premier League. Nel mercato invernale potrebbero provarci le suddette Chelsea e Newcastle, il tutto con una proposta da 25 milioni di euro cash. Proposta che, a meno di sorprese, non basterà per strappare il sì del Lione, attualmente penultimo in Ligue 1 con soli 3 punti. La base d’asta sarebbe da 35, anche se a metà strada – diciamo a 30 milioni – potrebbe venir trovata l’intesa.