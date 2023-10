Inzaghi delizia l’Olimpico Grande Torino: applausi a scena aperta

Il gesto davanti la panchina di Simone Inzaghi che ha fatto scattare l’applauso del pubblico nel match tra Torino e Inter

Non perde il tocco Simone Inzaghi, protagonista di un divertente siparietto nella prima parte del match dell’Olimpico Grande Torino tra l’Inter e la squadra allenata da Juric.

L’allenatore interista, davanti la sua panchina, si è esibito in un tacco volante per ‘servire’ Dimarco e permettere al laterale nerazzurro di battere la rimessa laterale. Un gesto che ha fatto scattare gli applausi del pubblico, anche di fede granata, oltre ad alcuni ‘Ohh’ di stupore dei tifosi sugli spalti. Completo elegante con giacca e cravatta per Inzaghi, solerte a guidare i suoi da bordocampo alla ricerca del gol che sbloccherebbe la contesa per la formazione vicecampione d’Europa. L’Inter punta al riscatto dopo il passo falso casalingo prima della sosta contro il Bologna, che è costato la vetta della classifica ai nerazzurri a spese dei cugini del Milan. L’obiettivo sono ovviamente i tre punti per ritrovare momentaneamente la vetta e mettere pressione al ‘Diavolo’ di Pioli, impegnato domani nel big match di San Siro con la Juventus.

Turnover limitato per Inzaghi in vista dei prossimi impegni, in primis la gara di Champions League con il Salisburgo e la sfida di campionato contro la Roma dell’ex Lukaku. Bastoni e Dumfries partono dalla panchina: occasione dal primo minuto quindi per de Vrij e Darmian nel 3-5-2 dell’allenatore piacentino. Mentre Barella – che si è sfogato ieri sui social dopo le accuse incontrollate per un possibile coinvolgimento nel caos scommesse – viene preferito a Frattesi nel dualismo in mediana.