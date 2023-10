Dalla Roma al Napoli: firma con la clausola

Grandi rivali in campo, Napoli e Roma sono destinate ad entrare in rotta di collisione anche in sede di calciomercato

Nonostante sia solamente ottobre, Napoli e Roma sono al lavoro per il calciomercato. In estate potrebbe aprirsi un duello per un giovane talento che sta facendo faville in Liga. Sul giocatore, però, c’è anche l’interesse di tanti top club spagnoli e inglesi.

Sia il Napoli che la Roma stanno mostrando in questa stagione delle lacune in alcuni reparti. Per questo motivo i club iniziano già a muoversi sul mercato, così da anticipare la concorrenza. Le due squadre, però, hanno messo gli occhi sullo stesso gioiellino spagnolo che in Liga sta creando spettacolo in questa stagione. In estate, quindi, potrebbe crearsi un duello di mercato per portare il talento iberico in Serie A.

Il giocatore in questione è il classe 2003 Arnau Martinez, attualmente di proprietà del Girona. Si tratta di un terzino destro di spinta che ha attirato su di se le attenzioni di tantissimi club europei grazie alla sua estrema duttilità. Lo spagnolo, infatti, è in grado di giocare anche da centrale, da laterale basso di sinistra e da ala d’attacco. Inoltre, vista la giovanissima età, mostra anche dei margini di crescita molto ampi.

Martinez a Napoli potrebbe dare a Garcia un’alternativa a Di Lorenzo e a Oliveira, ma anche come esterno alto al posto di Politano. A Roma rientrerebbe perfettamente nello scacchiere di Mourinho, potendo tranquillamente ricoprire il ruolo di fascia destra in un centrocampo a 5. Il talento spagnolo ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, cifra alta per un classe 2003, ma raggiungibile anche dai club italiani.

Non solo Napoli e Roma, su Martinez piombano Barcellona e Manchester City

Il duello di mercato per Arnau Martinez non sarà solamente tra Napoli e Roma. Anche Manchester City e Barcellona hanno infatti messo gli occhi sul terzino del Girona e sono pronti ad inserirsi nella corsa.

Non sono solamente Napoli e Roma le due pretendenti per il cartellino di Arnau Martinez. Infatti, anche il City e il Barcellona sono fortemente interessati al calciatore spagnolo. Per i due club la clausola rescissoria da 20 milioni di euro non è di certo un problema, quindi le squadre italiane dovranno agire al più presto per batterli sul tempo. I blaugrana, tra l’altro, hanno cresciuto nel settore giovanile il ragazzo per 6 anni, fino al 2016.

Potrebbe ritornare all’assalto per il classe 2003 anche il Real Madrid. I blancos, infatti, la scorsa estate avevano già provato a fare un tentativo per acquistare Arnau Martinez, ma alla fine non avevano affondato il colpo. Tutti gli occhi dei più grandi club d’Europa, insomma, sono sul talento spagnolo, che la prossima estate avrà solamente l’imbarazzo della scelta.

