Bufera Inter, fatto fuori: “Da lasciare in panchina”

Fari puntati su Torino-Inter, sfida delle ore 18 della nona giornata di Serie A. Primo tempo in sostanziale equilibrio e con qualche errore di troppo dei singoli. Mirino anche su Barella

Trasferta ostica in casa del Torino per l’Inter, che deve cancellare il pari casalingo contro il Bologna arrivato appena prima della sosta.

Serata non semplice per i nerazzurri al cospetto di una squadra arcigna e ben messa in campo da Ivan Juric, capace di rendersi pericolosa nel finale di tempo con Seck e Pellegri. Bene Sommer che ha risposto presente, mentre qualcosa in meno è arrivato da altri interpreti a disposizione di Inzaghi.

Torino-Inter, Barella sottotono: polverone social

Prestazione non entusiasmante per Nicolò Barella, protagonista di qualche errore di troppo che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi.

Sui social infatti non sono mancati messaggi atti a richiamare il centrocampista nerazzurro, che è quindi sotto osservazione in vista della ripresa.

Ecco alcuni messaggi postati dai tifosi su Twitter in merito alla prova di Barella:

Barella è inguardabile — Cᴀᴛᴇ 🍂 (@cxbtintxc) October 21, 2023

Barella siamo ormai a Novembre e non hai ancora fatto una partita da 6 in pagella — m (@JVCKSMOL) October 21, 2023

Barella e Mikitarian tragici, a centrocampo si salva solo il turco — Julian Ross 🇭🇰🇹🇼🇷🇪 (@JulianRoss79) October 21, 2023

Barella sono sempre più stanco…#TorinoInter — P (@san_paolo5) October 21, 2023

BASTA BARELLA — TUM×5 (@Dippiemme2) October 21, 2023

barella è una roba insopportabile che schifo — reb 🍂🏳️‍🌈 (@givganti) October 21, 2023

Barella nervosissimo era da lasciare in panca #TorinoInter — lunaxeos (@lunaxeos65) October 21, 2023